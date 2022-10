Beatriz Alvarez Guerra, chi era l’attrice morta a 28 anni in un incidente

Beatriz Alvarez Guerra, addio alla giovanissima attrice

Una vita spezzata troppo presto e con lei un sogno agli albori che non avrà futuro: Beatriz Alvarez Guerra, attrice spagnola, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto il 4 ottobre.

La macchina in cui la ragazza viaggiava era guidata dal fidanzato, di quattro anni più giovane, ed è d’improvviso precipitata nel fiume Almorfei nella provincia di Pontevedra. Il veicolo ha fatto un volo di una decina di metri dopo essere uscito dalla carreggiata in una zona con strade molto strette e piene di curve.

Il conducente, che non ha avuto gravi conseguenze dall’incidente, ha tentato fino all’ultimo di salvare la sua compagna ma purtroppo, anche a causa della posizione e delle condizioni della macchina, sembra sia stato impossibile.

Chi era Beatriz Alvarez Guerra

Classe 1994, Beatriz Alvarez guerra era una giovanissima attrice, produttrice, regista e modella. Nata a Madrid, città dove ancora viveva, Beatriz stava lavorando duramente per realizzare il sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo e la sua carriera era appena agli albori.

In Spagna l’attrice era abbastanza conosciuta, soprattutto nella sua città natale, per aver partecipato a diversi film, cortometraggi e serie tv. In particolare, nel 2011 Beatriz è stata l’interprete del film 10 e nel 2022 ha recitato nel cortometraggio Te fuiste antes que el tiempo e nel video musicale Merino: Dilemas en la oscuridad. Nel 2019 è stata tra le protagoniste della serie tv Anclados.

Su Instagram l’attrice non aveva moltissimi follower anche perché il suo profilo era privato ma, nella sua bio, aveva resto pubbliche le sue passioni in pochissime parole: regista di film e serie e produttrice freelance.

Beatriz Alvarez Guerra le cause della morte

Il volo di oltre 10 metri della macchina in cui viaggiava insieme al fidanzato purtroppo non ha dato scampo a Beatriz Alvarez Guerra.

Invano, infatti, il suo ragazzo (che è riuscito a uscire dalla macchina pressoché indenne) ha tentato il tutto e per tutto di tirare fuori la ragazza dalle lamiere, anche con l’aiuto di persone che passavano di lì e si sono rese più che disponibili a dare una mano. Da quello che è stato riportato, l’acqua era troppo torbida a causa del carburante che nell’impatto è fuoriuscito.

Quando l’ambulanza è arrivata sul posto ed è riuscita a raggiungere la macchina, ormai semi immersa nel fiume a testa in giù, già non c’era più nulla da fare.

Beatriz Alvarez Guerra arrestato il fidanzato: l’accusa è di omicidio colposo

Appurato il decesso della giovane attrice, il fidanzato è stato arrestato dalla Guardia Civile spagnola. Il ragazzo, che vive anche lui a Madrid ma è originario della zona dell’incidente, sembra non abbia la patente di guida.

Il nome del giovane non è stato diramato ma è stata resta nota la grave accusa che è caduta sulla sua testa dopo il tragico avvenimento: omicidio colposo che ha come aggravante una dura violazione del codice della strada.

Interrogato dagli agenti, il ventiquattrenne si è avvalso della facoltà di non rispondere e in questo momento è in stato di fermo, almeno le sue condizioni fisiche fortunatamente sonno buone.