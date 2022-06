“La battaglia è iniziata”. Le parole di Giovanni Allevi che danno speranza

Fonte: IPA Giovanni Allevi, il messaggio di speranza

La battaglia di Giovanni Allevi contro il mieloma è appena iniziata. Non ha intenzione di cedere, di piegarsi. Il compositore ha condiviso su Twitter un aggiornamento sul suo stato di salute. Parole che danno speranza e fanno male al contempo: ha cominciato la lotta alla malattia, ma non è affatto da solo, perché attorno a lui si è stretto un mare di affetto e di sostegno, anche da parte degli artisti del mondo dello spettacolo.

Giovanni Allevi inizia la battaglia contro il mieloma

“Con il cuore traboccante di gratitudine vi ringrazio immensamente per l’Amore che mi state donando! È iniziata la battaglia che mi ha portato nel nucleo più profondo della fragilità umana. Con voi la vincerò! Vi amo! Giovanni”. Poche parole, ma che fanno comprendere la portata della sua forza interiore. Giovanni Allevi ha scelto di parlare apertamente sui social della malattia che lo ha pervaso.

Il pianista e compositore, tuttavia, ha mostrato sin da subito una profonda gratitudine per l’affetto dei fan e dei colleghi. Con il suo messaggio, ha voluto ringraziare tutte le persone che gli hanno scritto e fatto sentire la propria vicinanza. Di certo, colpisce enormemente la sua forza, ma anche quell’hashtag – #tornopresto – che mostra tutta la bellezza di chi non ha intenzione di arrendersi alla fatalità della vita.

Il sostegno e il messaggio di Fedez

Dopo aver comunicato la malattia al mondo intero, Giovanni Allevi ha ricevuto un’ondata di incredibile amore. Il compositore è stato da sempre molto riservato, dedito alle note e alla musica, e possiamo solo immaginare quanto gli sia costato condividere una parte così privata della sua vita. Anche Fedez, che negli ultimi mesi ha reso pubblica la sua battaglia contro il tumore al pancreas, ha voluto inviargli un messaggio di speranza: parole commoventi, ma cariche di significato.

“Giovanni, anche se non ci conosciamo, ti faccio un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile, nella speranza che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Spero ti arrivi questo mio/nostro grande abbraccio virtuale e ti aiuti a distrarti un po’”. Immediata la replica di Giovanni, che ovviamente ha ringraziato Federico Lucia per il suo appoggio. E chissà che i due, quando tutto sarà finito, non possano iniziare un sodalizio professionale.

La malattia di Giovanni Allevi

Allevi ha parlato per la prima volta del mieloma il 18 giugno, tramite il suo profilo Instagram. Invece di combattere sul palco, questa volta dovrà tenersene ben distante, per tornare più forte di prima. Ha parlato dei suoi “draghi interiori”, della preoccupazione di arrecare un dolore ai suoi cari e alle persone che gli vogliono bene.

“Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Giovanni”. Una rinuncia pesante, in nome di qualcosa di più grande: la speranza di guarire, di combattere, di rialzarsi. Proprio lui, che il palco non lo aveva mai lasciato, tanto da finire in ospedale d’urgenza per un distacco della retina. Ma quel palco lo aspetterà per sempre: è lì, in attesa della bellezza della sua musica.