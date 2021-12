Barbara D’Urso e Mara Venier a cena insieme: una serata storica

Barbara D’urso, cambio di look a Pomeriggio Cinque

Basta poco a scacciare via tutte le indiscrezioni che, da tempo, parlano di vecchi rancori tra Barbara D’Urso e Mara Venier. Per la precisione, basta una foto: le due conduttrici, che per tanto tempo sono state “rivali” nella domenica pomeriggio, hanno condiviso un bellissimo momento di spensieratezza insieme a tanti loro amici. E non c’è dubbio che tra di loro ci sia un legame che va ben oltre le ruggini di cui si è tanto vociferato.

Barbara D’Urso e Mara Venier, la foto

Il Natale si avvicina: è tempo, per molte persone, di riunirsi con amici e parenti per festeggiare il periodo più magico dell’anno. Barbara D’Urso non fa eccezione, ma la sua cena natalizia (in anticipo) vede come protagonisti alcuni dei più amati volti del mondo dello spettacolo. Tra questi, spicca nientemeno che Mara Venier. Le due conduttrici sono infatti storiche amiche, sebbene in passato abbiano dovuto affrontare momenti di tensione. Nulla ha però potuto rovinare il loro legame, neanche la concorrenza che le ha viste, per anni, acerrime “nemiche” sul piccolo schermo.

Da una parte zia Mara, con lo storico show Domenica In, dall’altra la Carmelita nazionale, con il suo Domenica Live: le due “regine” della televisione italiana si sono scontrate per tanto tempo, ma ora questa rivalità è finita. La D’Urso ha infatti perso il suo posto nel pomeriggio domenicale, con la recente rivoluzione che Mediaset ha avviato nei suoi palinsesti. L’amicizia, tuttavia, non si è mai spenta. E la loro cena di Natale ne è la dimostrazione. La prima a condividere scatti bellissimi della serata tra amici è stata proprio la Venier, che ha pubblicato qualcosa tra le sue storie di Instagram.

Barbara ha voluto attendere un po’ di più, ma alla fine anche lei ha regalato ai suoi fan le splendide foto dell’appuntamento milanese che ha visto partecipare tanti altri vip. Le due conduttrici non erano infatti le uniche presenti: accanto a loro, anche Jerry Calà, Diego Abatantuono, Franco Oppini e suo figlio Francesco, Massimo Boldi, Fausto Leali e tanti altri. Insomma, una serata davvero favolosa che ha riunito una lunga schiera di vecchi amici, in occasione delle feste che si fanno sempre più vicine.

L’amicizia tra Barbara D’Urso e Mara Venier

Avendole viste per tanto tempo impegnate a darsi battaglia a suon di audience, l’amicizia tra Barbara D’Urso e zia Mara può sembrare strana. Eppure le due donne sono da sempre molto legate. Non ne hanno mai fatto parola, se non in rare occasioni, ma hanno sempre potuto contare l’una sull’altra. Solo qualche mese fa, la D’Urso aveva rotto questo enigmatico silenzio sui loro rapporti con un messaggio social che aveva subito catturato l’attenzione dei fan: “Tra me e Mara ci sono stima e affetto che niente e nessuno potrà scalfire, e nessuno ci toglierà le risate pazze che ci facciamo continuamente al telefono. Love you”.

Messaggio al quale la Venier aveva prontamente risposto, non lasciando dubbi sul solido legame che intercorre tra lei e la collega: “Avanti tutta Barbara. Rispetto, stima, amicizia, questo ci lega. E come dice Vasco: ‘E siamo ancora qua… eh già’. Col cuore”.