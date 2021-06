Barbara D’Urso, su Instagram la foto speciale con gli uomini più importanti

editato in: da

Barbara D’Urso: Michele Canfora, figli, programmi tv, età

Una foto piena di affetto e amore, tirata fuori dal cassetto dei ricordi e condivisa con i suoi tanti fan su Instagram: è quella che ha pubblicato Barbara D’Urso in cui la si vede ritratta in compagnia di quelli che definisce: “i quattro uomini più importanti della sua vita”.

Nell’immagine si vede Barbara D’Urso sorridente, con i lunghi capelli castani raccolti in una coda mentre posa in compagnia dei due figli, del loro padre e del papà della conduttrice. Insieme allo scatto ha pubblicato alcuni pensieri in cui ha spiegato cosa significa per lei questa immagine: “Non ho molte foto tutti insieme e questa è una delle mie preferite in assoluto, che conservo gelosamente ma che voglio condividere con voi – ha scritto la conduttrice su Instagram -. Loro sono i quattro uomini più importanti della mia vita, di ieri, di oggi e per sempre. Qui ci sono le mie radici e i miei rami. Ci sono il mio papà, i miei figli e il loro padre. C’è tutto l’amore della mia vita…”, pensieri profondi che Barbara D’Urso ha voluto raccontare ai tanti fan che la seguono sul social, aprendo il suo cuore e spiegando l’importanza che questa foto ha per lei.

Non è la prima volta che la conduttrice tira fuori dal cassetto dei ricordi un’immagine legata al suo passato, perché capita di frequente che decida di condividere con i suoi fan foto di diversi anni prima e pensieri relativi ai suoi affetti. Se si scorre la sua bacheca Instagram sono molti gli scatti di lavoro, dietro le quinte dei suoi programmi o con gli ospiti, ma capita anche che decida di raccontare qualcosa di legato alla sua vita privata. Come quando aveva condiviso uno scatto del passato che la immortalava insieme a suo papà Rodolfo, che era stato fotografato mentre era impegnato a dare il biberon a uno dei due figli di Barbara. Immagine che aveva accompagnato con una semplice parola: “Manchi”.

In precedenza, invece, aveva condiviso una foto che la ritraeva in compagnia dei figli Giammauro (nato nel 1986) ed Emanuele (nato nel 1988) da piccoli insieme al loro papà, l’ex di Barbara Muro Berardi.

Scatti del passato che la conduttrice ogni tanto decide di condividere con i suoi fan, proprio come l’ultimo pubblicato sulla sua bacheca che mostra, come li ha definiti lei, i quattro uomini più importanti della sua vita.