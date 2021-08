Ballando, Simone Di Pasquale critica Raimondo Todaro

Simone Di Pasquale critica Raimondo Todaro dopo l'addio del ballerino a Ballando con le Stelle. Terminata l'avventura con Elisa Isoardi sulla pista dello show, fra infortuni e lacrime, Raimondo ha annunciato che non sarà presente nella prossima edizione del programma. Una scelta comunicata con un post Instagram e commentata anche da Milly Carlucci, conduttrice della trasmissione.

Milly infatti non ha nascosto la delusione per l'addio di Todaro in un botta e risposta pubblico che ha lasciato l'amaro in bocca ai fan di Ballando con le Stelle. Sulla vicenda si sono espressi anche altri protagonisti storici della trasmissione fra cui Simone Di Pasquale, ballerino e collega di Raimondo.

"Ho appreso la notizia dai social e gli ho mandato subito un messaggio - ha raccontato al settimanale Nuovo -, però lui mi ha risposto in modo molto vago. So anche che Milly gli ha detto di essere dispiaciuta, ma preferisco non entrare nei particolari. Solo loro due sanno qual è la verità".

L'artista 43enne tornerà nella prossima edizione di Ballando con le Stelle e con molta probabilità potrebbe partecipare anche a Il Cantante Mascherato. Simone ha criticato il comportamento di Todaro nei confronti di Milly. Secondo lui infatti il ballerino, presente nello show dal 2005, avrebbe potuto comunicare la sua decisione alla Carlucci con un faccia a faccia. “Conosco Raimondo e la sua intraprendenza - ha confidato -, per cui se si sente di farlo è giusto che sia così. Ma non ho trovato carina la discussione tra lui e Milly. Se fossi stata al suo posto, invece di telefonarle l’avrei incontrata di persona per comunicarle la cosa”.

Nel frattempo il futuro televisivo di Raimondo è ancora un mistero, fra rivelazioni e smentite, con alcune trattative che sarebbero ancora in atto. Secondo alcune indiscrezioni il ballerino sbarcherà presto ad Amici. Maria De Filippi infatti l'avrebbe scelto come nuovo insegnante di danza al posto di Lorella Cuccarini che resterà nel cast, ma passerà al settore canto. Restano nella scuola più famosa d'Italia, Veronica Peparini e Rudy Zerbi, mentre non sarebbe stata confermata la presenza di due volti molto amati dell'ultima edizione: Anna Pettinelli e Arisa.