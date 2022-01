Aurora Ramazzotti super romantica su Instagram: 5 anni d’amore con Goffredo

Aurora Ramazzotti baciata dal sole: il fascino della bellezza al naturale

Ci sono momenti che restano per sempre impressi nella parte più profonda del cuore. Di quelli indelebili, cruciali e che hanno rappresentato LA vera svolta nella tua vita. Aurora Ramazzotti ha voluto condividere il suo momento importante su Instagram, in una dedica super romantica per il suo fidanzato Goffredo Cerza, con il quale celebra un traguardo importante: cinque anni d’amore puro e sincero, quello tra due giovani splendidi e radiosi che non possono far altro che emozionarci.

La dedica di Aurora per il suo grande amore

Dobbiamo proprio ammetterlo, la love story tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è una delle più belle degli ultimi tempi. E se è diventata tale è anche merito della figlia di Eros e Michelle Hunziker, che ama condividere di volta in volta i momenti più belli trascorsi in compagnia del suo bel fidanzato.

Che si tratti delle foto scattate in vacanza oppure di una serata con gli amici più cari, poco importa. L’emozione non manca mai nelle immagini e nelle parole condivise a mezzo social dalla dolce Aurora, ma stavolta ha davvero superato se stessa. Perché per un’occasione speciale come il quinto anniversario, l’influencer e amatissima paladina della body positivity ha deciso di far immortalare il momento più importante da un’illustratrice, che ha reso perfettamente l’idea con un disegno dalle linee semplici quanto cariche di sentimento.

“Dove tutto ebbe inizio – ha scritto Aurora -, quattro mura color glicine e due cuori spezzati in cerca di qualcuno che raccogliesse i cocci. Il fermo immagine di un momento che porterò nel cuore a vita, così come ogni momento, bello o brutto, di questi cinque anni passati insieme. Buon anniversario @kingcerz ❤️”.

Parole che fanno rima con quelle che la dolce Aurora aveva dedicato a Goffredo lo scorso anno per il compleanno: “Mi guardasti con quei due occhi parlanti e scattò qualcosa a cui neanche io so dare un nome. Forse era fiducia o forse avevi distrutto le fondamenta del muro portante che mi difendeva e io non me ne accorsi. Da quel giorno, insieme, costruimmo il nostro castello, fatto di distanza e di quell’amore che fino ad allora avevo solo potuto sognare leggendo un libro. Sarò sempre grata a quel compleanno, capitato nel luogo giusto al momento giusto, per averci dato modo di scoprirci”.

Aurora e Goffredo, cinque splendidi anni d’amore (altro che crisi)

Sono giovani, belli e super innamorati e sì, ci piacciono sempre più Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Il loro è un rapporto che profuma di semplicità e che riuscirebbe a colpire anche i cuori di pietra. Piccoli gesti, parole d’amore e tutto sempre condito da immagini che raccontano di cinque anni ricchi di sentimento ma anche di crescita. Cosa che dovrebbe nutrire ogni relazione che si rispetti.

La love story va a gonfie vele come dimostrano i post di Aurora su Instagram, in barba a chi vociferava di una crisi tra i due fidanzati. Lo scorso settembre la notizia aveva fatto il giro del web in un batter d’occhio e – neanche a dirlo – i fan si erano subito allarmati: come poteva esser vera la fine di una storia tanto bella?

E infatti di “vero” non aveva proprio niente. La lontananza dai social può avere mille ragioni, anche se sei un volto noto come Aurora Ramazzotti, ma si sa che l’ombra del sospetto non tarda ad arrivare in questi casi. In quell’occasione era stata la stessa influencer a mettere a tacere ogni pettegolezzo condividendo su Instagram un post con il verso di una nota canzone di Vasco Rossi (Siamo ancora qua, eeeh già).