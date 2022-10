Aurora Ramazzotti, l’ironia da futura mamma: “L’ultimo mese in cui mi staranno i pantaloni”

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti baciata dal sole: il fascino della bellezza al naturale

È un momento di profondi cambiamenti per Aurora Ramazzotti: l’influencer, che è incinta del fidanzato Goffredo Cerza, non potrebbe essere più felice. Dopo un primo momento di (comprensibile) riserbo, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è tornata a condividere sui social le sue avventure quotidiane, mostrando con la sua solita vena ironica anche i momenti legati alla gravidanza.

Aurora Ramazzotti, la vita da (quasi) mamma con la solita ironia

Raggiante e più felice che mai, Aurora Ramazzotti sta vivendo un momento magico: l’influencer è in attesa del suo primo figlio, frutto dell’amore con Goffredo Cerza. Dopo aver finalmente confermato al mondo intero la notizia della dolce attesa, la giovane è tornata a parlare sui social della sua quotidianità e a riprendere quel rapporto con i follower che tanto le era mancato durante l’allontanamento “forzato” causato dall’indiscrezione della gravidanza lanciata da Signorini.

Adesso che è tornata su Instagram, la Ramazzotti sta condividendo con i suoi fan i tanti momenti legati alla dolce attesa: lo scorso weekend ha fatto sapere il sesso del bebè che porta in grembo tramite uno spettacolare gender reveal party, “un’emozione incredibile” vissuta insieme a tutta la sua famiglia e gli amici più cari. È stata certamente una bellissima festa, i cui momenti più emozionanti sono stati ovviamente condivisi su Instagram.

Aurora ha voluto poi pubblicare alcuni degli scatti più belli del mese di settembre, che riassumono bene questo periodo esaltante per lei e per il compagno, svelando anche di essere alla 13esima settimana di gravidanza. A corredo delle foto una didascalia che dimostra tutta la sua ironia: “Settembre, l’ultimo mese d’estate e temo anche l’ultimo mese in cui mi staranno i pantaloni“, ha scritto.

Certo, al momento il pancino della Ramazzotti è appena accennato, ma ben presto le sue forme si faranno certamente più rotonde. La Ramazzotti l’ha mostrato orgogliosa qualche settimana fa, indossando un tubino grigio attillato. “Ma sei bellissima amore, hai una luce splendente particolare, se non ti conoscessi direi che sei incinta”, ha scherzato Michelle Hunziker. Del resto tale madre, tale figlia!

Aurora Ramazzotti, lo shopping per il bebè con le nonne

Ora che non ha più bisogno di nascondersi, Aurora Ramazzotti si è concessa una sessione di shopping per il bebè in arrivo con mamma Michelle e la suocera Francesca Romana Malato, madre del fidanzato Goffredo Cerza. Il trio ha scelto un soleggiato pomeriggio per le compere a Milano dedicate al piccolo: Aurora e le due nonne sono state fotografate dal settimanale Gente mentre vanno in giro per i negozi.

Aurora Ramazzotti ha indossato un cappottino scuro ma sotto si intravedevano già le prime forme arrotondate della gravidanza. Michelle Hunziker invece ha sfoggiato un maglioncino over celeste, per stare in tema con la giornata dedicata al nipotino.

Nelle foto le tre donne sono sorridenti e raggianti: tra le braccia di Aurora Ramazzotti all’uscita da un negozio per la prima infanzia fa capolino un orsacchiotto gigante – il primo peluche per il piccolo Cerza – mentre le nonne tengono i sacchetti con il corredino, più felici che mai.