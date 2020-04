Aurora Ramazzotti e Chiara Nasti: è scontro su Instagram

editato in: da

Chiara Nasti tra bikini e polemiche

Chiara Nasti attacca Aurora Ramazzotti su Instagram con uno scontro che sta facendo molto discutere. L’influencer infatti ha risposto a tono alla figlia di Michelle Hunziker, dopo che aveva commentato il suo ultimo post. Ma andiamo con ordine. La fashion blogger in questi giorni è finita al centro delle polemiche a causa di una frase postata sul suo profilo Instagram.

La modella ha pubblicato uno scatto su un’auto sportiva, scrivendo: “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa (papà Enzo Nasti)”. Le sue parole però non sono piaciute ai follower e in tanti l’hanno attaccata duramente, accusandola di essere superficiale.

La reazione di Chiara Nasti non si è fatta attendere. La fashion blogger ha fatto stampare sulla carta igienica tutti i commenti negativi ricevuti, poi ha postato un video nelle Stories di Instagram. “Questo è quello che faccio sempre con le vostre critiche – ha svelato -. Spero che non me ne vogliate anche su questo”. La questione è stata raccontata in un sito di gossip e fra i tanti commenti è spuntato anche quello di Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros e Michelle ha aggiunto una emoticon in cui esprimeva tutta la sua perplessità.

Il gesto di Aurora però ha fatto infuriare la Nasti che ha prontamente replicato. “Di cosa ti sconvolgi Aurora? – ha replicato, furiosa -. Ti ricordavo un tantino diversa tra alcol… e non mi dilungo”. Se la giovane Ramazzotti non ha risposto alle parole di Chiara, a farlo ci hanno pensato i follower. In tanti hanno criticato il gesto dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi. “Che sfigata sei!”, ha scritto qualcuno. “Che bassezza, che pochezza”, si legge ancora. Fra i commenti anche: “Una signora proprio. Quando non si hanno altre armi, si diffama”, “Speriamo che ti denunci per diffamazione”, “Con questa risposta sei proprio pessima” e “Guarda caso hai risposto solo al commento di Aurora e non a tutti gli altri. Come mai? Forse perché commentando un personaggio pubblico, hai più visibilità sui giornaletti di gossip eh”.