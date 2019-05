Asia Argento si prende la sua rivincita: torna in Rai e si confessa

editato in: da

Asia Argento si prende al sua rivincita e torna in tv, dopo il flirt con Corona e l’addio a X Factor in seguito allo scandalo di Jimmy Bennett.

L’attrice sembra essersi lasciata alle spalle i dolori di un anno particolarmente difficile: prima le accuse ad Harvey Weinstein, poi il suicidio del fidanzato Anthony Bourdain, le accuse dell’ex bambino prodigio di Hollywood, infine l’addio allo show Sky, la gogna mediatica e il flirt con Corona, durato solo poche settimane.

L’ultima ospitata televisiva risale a qualche tempo fa, quando la regista è approdata nello studio di Live – Non è la D’Urso, per un “uno contro tutti”, che l’ha lasciata in lacrime e furiosa. Una scelta, quella di raccontare la propria vita in tv, che Asia ha confessato di aver fatto solamente per i soldi.

“Mi hanno pagato tanto – ha svelato -. Come potevo sopravvivere, come mamma single di due figli, che mantengo da sola, avendo perso il lavoro – perché l’ho perso – e senza prospettive, sola al mondo? […] Non è facile. Quindi, se l’unico introito che potevo avere era andare in tv a raccontare i ca**i miei, non ho nessun orgoglio in questo. Per mantenere la mia famiglia ho fatto di tutto, in questi anni”.

Ora per lei sembra essere arrivata una rivincita: un programma Rai che condurrà con Enrico Lucci dall’8 maggio e che si intitola Realiti. “Un format completamente nuovo, molto buffo, assurdo, una specie di Truman Show – ha raccontato Asia Argento -. Diciamo che dirò la mia. In questo momento riesco solo a fare foto ed essere me stessa. Anche a X Factor dovevo essere semplicemente me stessa ha concluso la regista, che è pronta per affrontare una nuova fase della sua vita -. Questa cosa mi risulta più facile di questi tempi. Tutti mi incoraggiano a scrivere, pensare a film, a regie, ma non è quello che mi sento di fare in questo momento”.