“Da me non esce più niente, non entra più nessuno”: Arisa senza filtri su Instagram

Non sembra essere un periodo facile per Arisa, in perenne lotta con se stessa e con le aspettative degli altri. La cantante ha pubblicato su Instagram una poesia, uno sfogo senza filtri e a cuore aperto che ha particolarmente colpito i suoi fan.

Arisa a cuore aperto su Instagram: la poesia malinconica

Forte e fragile allo stesso tempo, Arisa ha abituato il suo pubblico a confessioni a volte scomode, altre volte profondamente sincere. Sempre in linea con la sua personalità tanto entusiasta quanto votata all’emotività e all’irrequietezza, la cantante ha condiviso su Instagram una sua riflessione, una poesia dal sapore triste e malinconico, con la quale ha voluto far emergere il senso di solitudine che la affligge in questo particolare momento della sua vita.

L’artista ha scelto di pubblicare uno scatto particolare, una foto di una pallina di plastilina rosa, a corredo di una riflessione molto intima. “L’istinto che ho dentro mi porta in angolo sul pavimento. Piccola piccola mi faccio, rannicchiata come un sasso e non solo per la postura. Da me non esce più niente, non entra più nessuno“. Inizia così la poesia che Arisa ha condiviso sui social, dalla quale affiora il suo stato d’animo tormentato.

“Rotolo per inerzia e sbatto ovunque ma non mi sciolgo e non mi mescolo”, prosegue la sua poesia. “Per chiedere aiuto mi disintegro e mi sparo dallo stomaco urlando addosso a un altro. Lo uccido ma non muore, muoio solo io sola, sempre. Chissà cosa potrei fare per ricompormi e molleggiare. Da questa pietra, in plastilina mi vorrei trasformare”.

Il periodo difficile di Arisa

Impossibile per i fan più affezionati non notare il disagio che emerge chiaramente dalle sue parole, quelle di una persona alla ricerca del proprio equilibrio in un momento in cui tutto sembra andare in frantumi. Ciò che viene fuori dalle sue parole è un profondo senso di solitudine, accentuato dall’impossibilità di riuscire a farsi capire da coloro che la circondano.

Non è certo la prima volta che l’artista si mette a nudo di fronte ai suoi seguaci: in più di un’occasione la cantante si è mostrata in tutta la sua fragilità, parlando delle sue paure più profonde, della fine dei suoi grandi amori e della sofferenza che ne consegue, senza dimenticare il rapporto non sempre facile con il suo corpo e la maternità.

È evidente che per Arisa si tratti di un periodo complesso della sua vita: solo qualche settimana fa durante una puntata di Amici era uscita allo scoperto con tutte le sue insicurezze, dimostrando che, nonostante il suo talento innegabile, i successi e i trionfi, lo spettro della fragilità è sempre dietro l’angolo.

E ha continuato questo suo sfogo sempre su Instagram, dove solo qualche giorno fa si è lasciata andare a una riflessione che prende le mosse dal suo passato per raccontare un destino fatto di illusioni, sconforto e imposizioni. “Vorrei essere un’altra“, aveva scritto in uno dei suoi ultimi post (poi sparito dal suo profilo): chissà che questa insoddisfazione non si trasformi nel motore che la farà evolvere, ancora una volta, facendola rinascere dalle sue ceneri come una fenice.