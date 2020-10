Arisa su Instagram senza trucco e nuovo look: “Basta filtri, amiamoci per ciò che siamo”

editato in: da

Arisa: dal corto al rasato, alla parrucca. I mille cambi di look

Un lungo messaggio su Instagram, una foto che fa scompiglio e una lezione tutta da imparare: Arisa ha saputo sorprendere i suoi fan con un nuovo look, che sembra inaugurare un’altrettanto nuova fase della sua vita. E si racconta a cuore aperto, parlando delle sue emozioni e delle sue paure.

Non è la prima volta che Arisa si lascia andare a scatti provocatori, volti a far riflettere sull’eccessiva importanza che sempre più il mondo (soprattutto quello dello spettacolo) sembra dare all’apparenza. Proprio di recente la cantante aveva pubblicato una serie di foto in bikini, mettendo in evidenza le sue morbide curve senza provare vergogna per un corpo che probabilmente non corrisponde agli stringenti canoni di bellezza tanto decantati nel mondo della moda – e non solo. Eppure è splendida ugualmente, forse anche più proprio per la sua genuinità.

Ma nelle scorse ore Arisa ha fatto un enorme balzo in avanti nella sua lotta al body positive, condividendo con i fan una foto davvero particolare. Si mostra senza trucco e possiamo vederla sfoggiare un nuovo taglio di capelli, un caschetto liscio poco sopra le spalle che incornicia un volto sorridente. E salta subito all’occhio che la foto non ha filtri e non ha ritocchi. In effetti, l’artista ha spiegato in didascalia perché questa istantanea sia per lei così importante.

“Questa è la prima foto che faccio da quando ho deciso di ritornare allo stato originale della mia faccia. Senza filtri. Mi spiego meglio: negli ultimi anni la paura del tempo che passa era diventata incombente. Le mie serate le impiagavo a scrutare i difetti sul mio volto e a contare i buchi di cellulite sul mio sedere e sulle mie cosce. Chirurghi e medici estetici sono diventati i miei confessori, pensavo che se fossi diventata più bella la gente mi avrebbe amata di più, che avrei trovato l’amore della mia vita e che sarebbe stato tutto più facile per me con amici e lavoro” – ha scritto Arisa.

Il suo lungo sfogo prosegue con alcuni aneddoti del suo passato, risalenti a quando portava ancora il famoso caschetto bombato e gli occhiali dalla montatura importante, venendo spesso additata e derisa per il suo look. “Io lo so che non sono bella come le tipe che vedo sui giornali e sui social, ma non voglio che sia più un mio problema” – ha aggiunto la cantante – “Ogni problema diventa un problema solo se gli permettiamo di esistere. […] Amiamoci per quello che siamo. Siamo Vita“.

Un messaggio, quello di Arisa, che ha scosso gli animi dei suoi follower. Decine di commenti positivi hanno fatto la loro comparsa sotto la foto dell’artista, tra cui tantissimi complimenti da parte di personaggi famosi come Francesca Barra e Adriana Volpe. La sua è una lotta che moltissime donne dello spettacolo condividono, e che sempre più spesso contribuisce ad abbattere, mattoncino dopo mattoncino, uno stereotipo di bellezza che non ha alcun motivo di esistere.