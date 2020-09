Antonella Clerici torna in tv: le novità di “È sempre mezzogiorno”

editato in: da

Antonella Clerici: amore, figlia, carriera

Antonella Clerici è prontissima ad alzare il sipario sul suo nuovo programma. Il 28 settembre 2020 alle 12.00 inizia infatti È sempre mezzogiorno, la trasmissione di Rai Uno dedicata (anche) al mondo della cucina che vede la conduttrice legnanese splendida padrona di casa.

Annunciato con un divertentissimo promo caratterizzato dalla presenza di un principe azzurro e di un’inedita Antonella nelle vesti di bella addormentata nel bosco, lo spazio televisivo sopra ricordato sarà caratterizzato da diversi dettagli a dir poco interessanti.

A rivelarli ci ha pensato la Clerici stessa che, nel corso di alcune dichiarazioni rilasciate ad ANSA, ha per esempio specificato che, anche se il programma verrà trasmesso in diretta dagli studi RAI di Via Mecenate, saranno in qualche modo presenti le immagini del bosco che circonda la casa di Arquata Scrivia, dove vive con la figlia Maelle e il compagno Vittorio Garrone.

Le foto del bosco, infatti, saranno proiettate in diretta – grazie a telecamere fatte installare in loco – su speciali vetrate costruite in studio. Per quel che concerne gli elementi di novità veri e propri, un doveroso cenno deve essere dedicato ai giochi telefonici, introdotti con lo scopo di avere un contatto con il pubblico che non potrà essere presente in studio.

Alla fine di ogni puntata ci saranno dei vincitori, che avranno la possibilità di portare a casa una cucina e di aggiudicarsi un montepremi crescente. Inoltre, sempre secondo quanto dichiarato dalla conduttrice stessa, non ci saranno gare di cucina.

La Clerici, nel corso dell’intervista ad ANSA, ha definito il programma “il mio salotto”, un luogo dove la verranno a trovare sia amici di vecchia data, sia persone appena conosciute. Il format non sarà focalizzato solamente sul cibo, ma anche sull’attualità e su altri temi.

Degna di nota è anche la presenza in studio dello chef Lorenzo Biagiarelli, fidanzato della giurata di Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli. Parlando di lui, Antonella Clerici ha rivelato che, nei mesi scorsi, l’ha aiutata tantissimo con le dirette Instagram (la conduttrice legnanese, che a dicembre compirà 58 anni, ha detto di essere negata con i social).

Non resta altro che attendere il debutto del nuovo programma di Antonella Clerici, che tornerà in una fascia oraria televisiva che le è molto cara a conquistare il pubblico con il suo entusiasmo e la sua inconfondibile solarità.