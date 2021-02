Antonella Clerici, su Instagram dedica d’amore per il compleanno della figlia

editato in: da

Antonella Clerici: amore, figlia, carriera

Festa in famiglia per un compleanno davvero speciale: Antonella Clerici ha condiviso con i suoi tanti follower su Instagram alcuni scatti in occasione del compleanno della figlia Maelle. La conduttrice ha pubblicato anche alcune Stories in cui mostra le due torte realizzate per il grande giorno e l’allestimento della casa con tanti palloncini colorati e quelli a forma di numero 12, ovvero gli anni che ha compiuto la figlia avuta con l’ex compagno Eddy Martens.

Tra gli scatti pubblicati sul proprio profilo Instagram anche uno in cui si vede Antonella Clerici insieme a Maelle mentre sono intente a spegnere due grandi candeline.

Dolcissima e piena di amore la dedica che la presentatrice ha voluto scrivere per la figlia: “Auguri amore mio grande… – ha scritto Antonella Clerici – cresci troppo in fretta… già 12 anni, sembra ieri… eppure… sei speciale, generosa, simpatica e timida.. ma è il cuore di mamma che parla”. Parole profonde e piene di sentimento che la conduttrice ha dedicato alla sua bambina che sta diventando grande.

Scorrendo la bacheca Instagram si può ammirare uno scatto di una delle due torte che sono state realizzate per l’occasione, un bellissimo dolce con una bambina che va a cavallo, e in un altro post il numero 12.

Tantissimi i like e i commenti di auguri da parte dei fan, ma anche di colleghi del mondo dello spettacolo. Antonella Clerici su Instagram pubblica contenuti relativi al lavoro, ma anche immagini legate alla sua vita quotidiana, proprio come questi condivisi in occasione del compleanno di Maelle che ha voluto condividere con i suoi numerosissimi follower (al momento ammontano a oltre 857mila).

È un periodo molto bello quello che sta vivendo la conduttrice che a partire dal 28 settembre è tornata in televisione con la trasmissione È sempre mezzogiorno dopo diverso tempo trascorso lontano dal piccolo schermo. Lo show televisivo va in onda su Rai 1 e ha dato vita anche un libro di ricette. Tra gli altri traguardi lavorativi raggiunti negli ultimi mesi anche gli ottimi ascolti di The Voice Senior, di cui ha condotto la prima edizione andata in onda in prima serata su Rai 1 dal 27 novembre al 20 dicembre.