Antonella Clerici torna su Rai Uno e rivela: “Per me era un addio definitivo”

Antonella Clerici: amore, figlia, carriera

Dopo una lunga pausa Antonella Clerici è pronta per tornare su Rai Uno con il suo programma È Sempre Mezzogiorno, che andrà in onda dal 28 settembre. La conduttrice ha raccontato di questa nuova avventura televisiva in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, parlando di tutte le novità che porterà il suo programma sulla rete ammiraglia.

La trasmissione inizialmente avrebbe dovuto essere mandata in onda dalla residenza della conduttrice, la “casa nel bosco” di Arquata Scrivia dove la Clerici vive con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle, nata dalla relazione con l’ex Eddy Mertens.

Poi però i piani sono cambiati: il programma verrà trasmesso dagli studi televisivi Rai, dove è stata ricreata la cucina di Antonella Clerici, il suo focolare domestico, quel bosco che circonda la sua casa e che la rende così magica.

“La parola d’ordine è solarità“, ha detto durante l’intervista. Perché dopo la lontananza dal piccolo schermo la conduttrice è pronta a tornare con un rinnovato entusiasmo, che aveva perso negli ultimi anni della sua attività in tv: “Due anni fa quando ho lasciato il mezzogiorno per me era un addio definitivo, non pensavo davvero di tornare – ha spiegato al Corriere -. Avevo bisogno di ritrovarmi, venivo da 15 anni di successi come il Festival o le prime serate del sabato. Ma avevo fatto anche alcuni programmi per compiacere gli altri. Ero demotivata, non avevo l’entusiasmo degli esordi”.

Lo stop per la Clerici ha rappresentato una vera e propria opportunità: vivere nella sua casa immersa nella natura e godere dell’affetto della sua famiglia, anche se ha significato rendersi conto di aver perso la sua essenza: “Non ero più quella di prima, l’Antonella che si prende in giro, ero entrata nella routine – ha raccontato -. Alcuni programmi li ho sbagliati perché invece di dare retta me, ho dato retta a come mi volevano gli altri. Invece io sono un cavallo selvaggio, mi devi lasciare correre, anche quando sbaglio”.

E dopo aver recuperato la carica, adesso l’obiettivo è riconquistare il suo pubblico, che tanto aspetta di rivederla in tv: “Amo la tv pacifica, serena, quella che dispensa gentilezza e buone maniere, saggezza. Penso che tutti noi abbiamo bisogno di recuperare un po’ di lentezza”.

Ovviamente non poteva mancare un accenno a Elisa Isoardi, che l’ha sostituita alla Prova del Cuoco: “A differenza di quello che si pensa non c’è nessuna antipatia, non c’è mai stata una guerra personale con lei, anzi è una delle persone che ho sentito di più. Penso invece sia giusto che Elisa abbia finalmente un programma che sia suo”.