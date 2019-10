Cosa è successo (davvero) tra la Tatangelo e Dolcenera

editato in: da

Cos’è successo tra Anna Tatangelo e Dolcenera? Per scoprirlo bisogna tornare a qualche anno fa, quando entrambe le cantanti hanno partecipato al Festival di Sanremo. Era il 2006 e sul palco dell’Ariston la Tatangelo portava la canzone Essere una donna, mentre Dolcenera si esibiva con il brano Com’è straordinaria la vita.

La Tatangelo ha portato a casa la vittoria nella categoria Donne con quel brano, mentre Dolcenera è arrivata al secondo posto. A distanza di tempo, ospite nel salotto di Caterina Balivo a Vieni da me, la cantante di origini pugliesi ha lanciato una forte provocazione alla cantante di Ragazza di periferia.

Emanuela Trane in arte Dolcenera si è lasciata stuzzicare dalla Balivo, la quale le ha chiesto nello studio di Rai 1 se fosse d’accordo con la vittoria della Tatangelo. “Meritavi tu?” le ha chiesto sfrontata la conduttrice, e Dolcenera, seppur indugiando in un primo momento, ha poi ammesso la verità.

No dai ragazzi, è proprio una cosa che non si può mettere insieme il pesce con il caviale. Comunque sì, meritavo di vincere io.

Un’affermazione per alcuni sfrontata, per altri ammirevole. Nello studio della Balivo, la cantante pugliese ha parlato anche della depressione di cui ha sofferto in seguito a un grave incidente, passando poi ai tempi di Sanremo.

La risposta di Anna Tatangelo è arrivata prontamente via radio. Ospite del programma 105 Take Away, la compagna di Gigi D’Alessio ha colto il guanto di sfida e non si è lasciata intimidire dalla frecciatina della collega, servendo pan per focaccia.

Ho vinto nella categoria donne con Essere una donna nel 2006… Devo rispondere per forza? Io in genere lascio cadere le cose, ma visto che ci siamo… Metafora per metafora, Il pesce piace a tutti, ma il caviale fa schifo a un sacco di gente.

Anna Tatangelo non le manda di certo a dire. C’è da chiedersi se Dolcenera a questo punto accetterà a sua volta la sfida. Quale sarà la sua replica?