Anna Magnani, la sua splendida villa a Roma è in vendita

Fascino e storia si fondono nella trattativa per la vendita della villa romana che ospitò Anna Magnani tra gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso. La prestigiosa dimora, ubicata nel quartiere Celio, nel cuore della città di Roma, è in vendita da poche settimane. L’abitazione storica fa parte del catalogo di Italy Sotheby’s International Realty, divisione immobiliare italiana della celebre casa d’aste che si occupa della compravendita di beni di lusso in tutto il mondo, che ha concesso tutte le immagini presenti in questo articolo.

Anna Magnani e gli anni de La Dolce Vita

Possiamo solo immaginare l’eco delle chiacchiere e delle risate che ha risuonato per anni nei saloni e nelle stanze della villa che è stata per due decenni la residenza di Anna Magnani, attrice italiana tra le più amirate del suo tempo, icona del cinema neorealista e non solo, famosa in tutto il mondo per il suo talento e la sua indiscutibile classe. Pur avendo legato la sua fama a personaggi del popolo, simbolo di un’Italia difficile che affrontava con dignità gli anni del dopoguerra, la Magnani nella vita privata fu una protagonista indiscussa della Dolce Vita capitolina e la dimora di lusso a lei appartenuta ed oggi in vendita, rappresenta un ottimo esempio dello stile di vita elegante che l’attrice adottò una volta raggiunta la notorietà internazionale.

La splendida villa di oltre mille metri quadrati

Ubicata nel cuore archeologico della città, tra il Colosseo e le Terme di Caracalla, in via della Navicella, la villa occupa una superficie di oltre 1.000 metri quadri divisi in due piani, con in più una terrazza panoramica di altri 400 metri quadrati. Tra le sale, lastricate da lucenti marmi policromi, e riccamente ornate da soffitti in legno intarsiato, mosaici e camini in pietra, spiccano diversi grandi saloni, che hanno fatto certamente da sfondo a serate di gala e cene importanti cui parteciparono i nomi più noti del jet set dell’epoca e la stretta cerchia di amici della Magnani che, già a metà del Novecento, era considerata un punto di riferimento della cultura italiana nel mondo. La villa, che non manca di un piano sotterraneo, composto da magazzini e altri locali, ha un valore di 8 milioni e 400 mila euro.

La villa, dotata di un esterno sobrio e raffinato, è stata negli anni successivi, per diverso tempo, la sede degli atelier Moschino ed è stata altresì location di eventi d’alta moda per brand come Dolce & Gabbana, Gucci, nonché la maison romana Fendi. Il parco verde, che protegge i lussuosi interni da sguardi indiscreti con un folto giardino di alberi, rende del tutto simile la villa della Magnani a un’altra dimora dello stesso quartiere, la villa appartenta ad Alberto Sordi, oggi casa museo del leggendario attore, anche lui icona del cinema nazionale e molto amico della Magnani, scomparso nel 2003.