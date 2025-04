Andrea Vianello, chi è il conduttore che ha lasciato la Rai

L'addio è arrivato dopo 35 anni di collaborazione: "Porterò sempre con me ovunque vada il senso del servizio pubblico", ha detto il giornalista

Andrea Vianello ha deciso di lasciare la Rai dopo una lunga collaborazione durata ben trentacinque anni. L’accordo, stando alle parole del giornalista, è arrivato in maniera consensuale. L’annuncio è stato condiviso sui social dal giornalista e conduttore il 25 aprile, giorno della Liberazione ma anche del suo compleanno: “Porterò sempre con me ovunque vada il senso del servizio pubblico”, ha scritto su X.

Perché Andrea Vianello ha lasciato la Rai

Andrea Vianello, giornalista, dirigente della tv pubblica e volto noto al pubblico, ha reso nota la propria decisione di lasciare la Rai via X, con poche righe di commiato: “Dopo 35 anni di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso di lasciare la “mia” Rai. Accordo consensuale. Ringrazio amici e colleghi, è stato un onore e una magnifica cavalcata. Porterò sempre con me ovunque vada il senso del servizio pubblico”.

Stando a quanto scrive il Corriere della Sera, l’azienda ha confermato che Vianello ha aderito all’incentivazione per il prepensionamento, senza nessun vincolo circa i suoi eventuali impieghi futuri. Il clima dell’addio è stato descritto come “sereno”.

La carriera in Rai di Andrea Vianello

Nato a Roma il 25 aprile 1961, Andrea Vianello è entrato in Rai nel 1990 dopo diversi anni di collaborazioni con quotidiani e riviste. Cronista prima al Gr1 con Livio Zanetti, poi al Giornale Radio Unificato, ha seguito come inviato tanti fatti di cronaca, dalle stragi di Capaci e via D’Amelio al rapimento di Faruk Kassam.

Dal 1998 al 2002, sotto la direzione di Paolo Ruffini, ha curato e condotto Radio anch’io, poi è approdato in tv con Tele anch’io su Rai2. Su Rai3, dal 2001 al 2003, è stato autore e conduttore di Enigma e dal 2004 al 2010 è stato al timone di Mi manda Rai3.

Nel 2012 è arrivato alla direzione di Rai3 direttamente dalla conduzione di Agorà, spazio informativo del mattino della rete al quale era approdato nel settembre 2010 dopo l’esperienza di Mi manda Rai3. N

Nel luglio 2020 è stato nominato alla direzione di Rai News 24, l’anno successivo è approdato alla direzione di Rai Radio 1, Rai Radio 1 Sport, del Giornale Radio Rai e di Rai Gr Parlamento.

Nel 2023 è stato nominato alla direzione generale di San Marino RTV ma si è dimesso dopo soli dieci mesi dalla nomina. Prima dell’annuncio dell’addio alla Rai era in attesa di collocazione e si era vociferato di una sua possibile nomina alla direzione di Radio Tre.

La vita privata e la malattia di Andrea Vianello

Andrea Vianello è sposato con Francesca Romana Ceci, anche lei giornalista che attualmente collabora con Rai Radio 1. Si sono conosciuti grazie al loro lavoro e sono legati dal 1995. Hanno tre figli: Vittoria, Maria Carolina e Goffredo.

In più occasioni Vianello ha descritto la moglie Francesca come “una donna straordinaria e molto forte; ha avuto un’adolescenza… ha perso i genitori, è rimasta da sola senza fratelli: la vita le ha presentato diverse difficoltà, ma non si è mai arresa ed è arrivata a fare carriera negli studi Rai”.

Francesca Romana è sempre stata accanto al marito, soprattutto negli anni più bui, quelli segnati dall’ictus che ha colpito Vianello nel 2019. La Ceci, con molto sangue freddo e altrettanta lucidità, ha chiamato immediatamente i soccorsi quando ha capito che le condizioni del marito erano gravi.

L’ischemia cerebrale ha tolto temporaneamente al giornalista la capacità del linguaggio, recuperato dopo lunghe terapie riabilitative. Un momento difficile che Andrea ha superato anche grazie al sostegno della famiglia.

La parentela con Edoardo Vianello e Raimondo Vianello

Andrea Vianello è parente sia di Edoardo Vianello sia di Raimondo Vianello. Il cantante è il fratello del padre mentre l’attore scomparso nel 2010 era il cugino di suo nonno.