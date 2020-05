Andrea Preti svela il suo dolore su Instagram: le parole di Asia Argento e il silenzio di Claudia Gerini

editato in: da

Andrea Preti con un post sul suo profilo Instagram ha annunciato di aver perso una persona cara: l’attore ha voluto condividere con i suoi followers il suo dolore per la perdita della nonna, con la quale aveva un rapporto tenero e profondo.

Ad apparire sui social poche ore fa una serie di foto in compagnia della nonna, grande punto di riferimento, con la quale Preti aveva in comune lo sguardo dolce e il colore degli occhi.

Un grave lutto per l’attore, da sempre legatissimo alla nonna, tanto che sul suo profilo Instagram mostrava spesso la sua quotidianità con lei. Ad accompagnare gli scatti le parole d’amore dell’attore:

Ieri è stata la giornata più brutta della mia vita. Alle 20 e 30 si è spenta la mia Nonna. Non ho parole per descrivere il dolore, il vuoto che ho dentro… Un vuoto che risuona così forte da farmi male. Un abbraccio a tutte le persone che le hanno voluto bene. Ciao nonna, ti voglio un cuore di bene e mandami un sorriso da lassù che ne ho bisogno.

Il messaggio dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi è stato seguito da tanti messaggi di cordoglio di amici e follower.

Tra questi quello di Ana Laura Ribas che ha commentato con “Mi dispiace Andre ti abbraccio forte!”, o ancora il messaggio di Francesco Cicchella, “Un abbraccio forte bro”, e poi tantissime le parole di affetto dei fan e di volti noti del mondo dello spettacolo come Ciro Ferrara, Carolina Stramare.

Non è mancata ovviamente la vicinanza di Asia Argento, che ha scritto all’amico “Ti abbraccio fortissimo Andrea, ti sono vicina”. Il settimanale Chi poco tempo fa aveva paparazzato i due in atteggiamenti affettuosi. Un flirt subito smentito da Andrea Preti, che aveva dichiarato: “Qualche giornale becero scambia una vera amicizia con un presunto amore. Cosa non si fa pur di vendere una copia in più. Trash”.

Nessun messaggio di cordoglio invece dall’ex fidanzata di Andrea Preti, Claudia Gerini, che ha scelto il silenzio, almeno sui social.

L’attore però conserva ancora un caro ricordo della sua ex, come aveva confessato a Storie Italiane: “Non sono rimasto deluso dal mio precedente rapporto Non c’è nulla che mi ha deluso. Le cose finiscono. Un rapporto nasce, cresce e finisce. Tra me e lei c’è stima, ci vogliamo bene. Non ci sono problemi. Per lei sono stato molto presente ma le cose accadono”.