Fonte: Getty Images Andrea Damante ed Elisa Visari

Andrea Damante sarebbe in attesa del suo primo figlio: la fidanzata Elisa Visari sarebbe in dolce attesa. Il condizionale è d’obbligo perché non sono stati (ancora) i diretti interessati ad annunciarlo ma una fonte molto vicina alla coppia avrebbe dato la notizia per certa. Il deejay, diventato popolare dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, e l’attrice e modella si frequentano da cinque anni anche se il loro rapporto ha dovuto fare i conti con allontanamenti, crisi e riavvicinamenti.

Andrea Damante ed Elisa Visari aspettano un figlio?

Elisa Visari sarebbe incinta di Andrea Damante. A diffondere l’indiscrezione l’esperta di gossip Deianira Marzano, la stessa che nei giorni scorsi aveva anticipato la gravidanza di Alessandra Amoroso. Pare che a inviare il messaggio all’influencer campana siano state alcune amiche della Visari, che non sarebbero riuscite a mantenere il segreto sulla dolce attesa.

Secondo le fonti il parto dovrebbe avvenire a settembre e la coppia, nel giro di pochi giorni, dovrebbe rendere ufficiale la notizia. A ulteriore conferma di questi rumors, è diventato virale su TikTok un video in cui si intravede un pancino sospetto, quello della Visari appunto. Ma le sorprese non finiscono qui: pare che Damante abbia anche fatto la proposta di matrimonio alla sua dolce metà.

Andrea Damante ed Elisa Visari, che si sono conosciuti e innamorati nel 2020, sarebbero dunque pronti a diventare una famiglia a tutti gli effetti. Anche se il loro rapporto non è stato dei più lineari: diverse crisi, allontanamenti, riavvicinamenti.

L’ultima rottura si era registrata un anno fa, con la Visari che era apparsa addirittura molto vicina all’attore e modello Simone Susinna. Poi la reunion con Damante e ora il duplice colpo di scena: un bebè e le nozze.

Chi è Elisa Visari

Classe 2001, Elisa Visari è un’attrice e modella nata e cresciuta a Latina. Da ragazzina si è trasferita a Roma dove ha iniziato a studiare recitazione. E parallelamente agli studi è riuscita ad ottenere i suoi primi ruoli sul piccolo e grande schermo. A soli sedici anni è entrata nel cast di A casa tutti bene, di Gabriele Muccino, dove ha recitato accanto ad attori del calibro di Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi e Sabrina Impacciatore.

Ha poi lavorato in alcune fiction quali Don Matteo con Terence Hill e Luce dei tuoi occhi con Anna Valle e Giuseppe Zeno. Ha preso parte ad altri film e poi nel 2020 è stata richiamata da Muccino per il film Gli anni più belli con Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria.

Nel 2020 l’incontro con Andrea Damante. Una passione e un amore travolgente: grazie a questa storia Elisa Visari è diventata nota alla cronaca rosa mentre il deejay, ex tronista di Uomini e Donne, ha chiuso definitivamente il rapporto con l’ex storica Giulia De Lellis con la quale c’era stato l’ennesimo ritorno di fiamma qualche mese prima, durante il lockdown.

La relazione tra Damante ed Elisa è andata avanti, con tanto di convivenza, fino al 2023, quando poi c’è stata una profonda crisi che li ha allontanati. In seguito sono andati a Mykonos, in simbolo di riconciliazione. Ironia della sorte, nello stesso periodo sull’isola greca si trovava anche Giulia De Lellis. I due ex si sono ritrovati casualmente anche nello stesso hotel e nello stesso locale a cena.

Dopo averci riprovato, a febbraio del 2024 Damante ed Elisa hanno annuncio una nuova rottura per poi cambiare nuovamente idea E ora? Chi vivrà, vedrà…