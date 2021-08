Amici, Rosa torna a parlare di Deddy: lo scontro a distanza

editato in: da

Rosa Di Grazia torna a parlare di Deddy dopo la fine della relazione nata ad Amici ed è scontro a distanza. Il cantante, terminata l’avventura nello show di Maria De Filippi, è sbarcato a Battiti Live, mentre la ballerina si sta godendo l’estate, raccontando su Instagram i nuovi progetti.

Nel corso dell’ultima edizione di Amici, Deddy e Rosa avevano formato una delle coppie più amate e seguite. Un legame nato durante i casting e proseguito nel corso del talent. A un mese dalla finale però Rosa aveva annunciato con un post l’addio a Deddy senza specificare i motivi della rottura. A distanza di settimane dalle sue dichiarazioni però in tanti continuano ad associare i due artisti con la convinzione che fra la ballerina e il cantante ci sia ancora qualcosa di irrisolto.

Dopo l’ultima puntata di Battiti Live in cui Deddy si è esibito sul palco, sui social alcuni fan hanno notato dei Like del cantante ad alcuni post contro Rosa Di Grazia. Un gesto che ha provocato un’accesa polemica e la reazione della ballerina che si è sfogata su Instagram. “Basta a tutto questo – ha scritto Rosa -. Non se ne può più. Chi mi conosce e mi segue sa bene che la persona sono e ciò che ho fatto. A tutto c’è un limite. Ho chiesto di voltare pagina e rispetto. Io ad oggi sono felice”.

Se la love story fra Rosa e Deddy non è finita bene, la storia d’amore fra Sangiovanni e Giulia Stabile procede a gonfie vele. La vincitrice di Amici e il cantante sono molto innamorati e già progettano la convivenza. Sembra invece definitivo l’addio fra Aka7even e Martina Miliddi. La ballerina e il cantante nel corso dello show si erano lasciati a causa dell’attrazione di lei per un altro concorrente, Raffaele Renda. Terminato il programma, Martina e l’artista hanno iniziato a frequentarsi e oggi formano una coppia affiatata. “La mia scelta, fatta con il cuore, mi rende felice – ha raccontato la ballerina del talent di Maria De Filippi -. Raffaele e io siamo solo due ragazzi di vent’anni che si vogliono godere la vita. Ora più che mai”.