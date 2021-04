Amici 2021, il meglio e il peggio della settimana dal 29 marzo al 4 aprile

editato in: da

Amici 2021, il Serale: giudici, squadre e ospiti

La pressione del serale mina la tranquillità in casetta: i nuovi guanti di sfida proposti mettono in agitazione i ragazzi mentre i rapporti tra gli insegnanti e alcuni studenti si fanno piuttosto tesi e sfociano in accese discussioni. I cantanti e i ballerini vengono sottoposti ad un televoto che vede primi Giulia e Sangiovanni.

Amici 2021, i nuovi guanti di sfida

In vista della terza puntata del serale, la prof Arisa lancia un guanto di sfida tra Sangiovanni e Raffaele. Il pezzo su cui si confronteranno i due cantanti è Dangerous di Michael Jackson. La docente chiede ai ragazzi di mostrare, durante l’esibizione, la loro presenza scenica e la padronanza del palco, coreografando la canzone richiesta come due veri performer.

Anche Anna Pettinelli lancia un guanto di sfida per Sangiovanni contro Aka7even. Il brano con cui gareggeranno i due cantanti è Fallin’ di Alicia Keys. La sua richiesta è che venga preparata la cover originale, quindi senza barre, senza arrangiamento modificato e senza autotune. La maestra Anna vuole mettere in risalto la vocalità del suo alunno che, nel serale del 27 marzo, ha perso la sfida contro Sangiovanni, chiaramente preferito dai giudici.

Veronica Peparini, invece, chiede un confronto tra Serena e Samuele, in una prova di improvvisazione. La sfida dovrà mettere in risalto la capacità dei concorrenti di esprimere liberamente il proprio corpo, assecondando la musica e le emozioni che essa suscita. La Cuccarini passa all’attacco, schierando ben due volte Alessandro contro i ballerini dei team avversari. Il primo ad essere sfidato è Tommaso, in una performance che oltre alla tecnica, richiede una grande capacità interpretativa; la coreografia è tratta dalla celebre aria Vesti la Giubba, nella versione di Luciano Pavarotti. Il secondo rivale è Samuele, il quale dovrà esibirsi sulle note di Relax, un brano che prevede interpretazione, presenza scenica e soprattutto sensualità.

Deddy e Aka7even saranno, invece, i protagonisti di una comparata di canto con la hit di Lady Gaga, Million Reasons; la prova verterà sulla capacità dei due cantanti di scrivere le barre e rendere unico un pezzo.

Amici 2021, le reazioni degli studenti ai guanti di sfida

Dopo aver ricevuto il guanto di sfida della Pettinelli, sia Aka7even che Sangiovanni mostrano il loro disappunto. Il primo si confronta al telefono con la sua insegnante, la quale gli fa notare che la sfida proposta metterà in luce la sua vocalità, una dote mancante nell’avversario. Il secondo incontra il prof Zerbi che valuta il guanto solo come un tiro mancino da parte della collega, finalizzato a screditare Sangiovanni agli occhi dei giudici. Rudy non considera la sfida tra i due cantanti costruttiva, perché scegliendo un brano che esalta esclusivamente la vocalità, di fatto, dimostra di dubitare della capacità di scrittura del suo allievo.

Anche Samuele, dopo aver ricevuto il guanto da Lorella, su una coreografia basata su una sensualità troppo esplicita per lui, dialoga con la sua insegnante. La Peparini suggerisce al suo alunno di interpretare il brano a modo suo, magari leggendolo in una chiave ironica, facendolo risultare, al contempo, divertente e sensuale.

Tommaso, invece, vive un momento di crisi dopo i punti persi durante le sue esibizioni al serale, e chiede un confronto con la maestra Celentano. Il ballerino ritiene che le coreografie messe in scena non lo rappresentino pienamente e lo penalizzino nella gara. L’insegnante, dal suo canto, sostiene di aver scelto sempre coreografie adatte al suo allievo che deve procedere nella direzione da lei suggerita. Alessandra lascia la libertà a Tommaso di scegliere un altro coach per la realizzazione delle coreografie.

Amici 2021, il televoto del pubblico

Maria comunica ai ragazzi che verrà lanciato un televoto, tramite cui, il pubblico, il giudice più impietoso, esprimerà le proprie preferenze. Dalle votazioni risulteranno due vincitori, uno per il canto e uno per la danza. Gli studenti che si posizioneranno al primo posto potranno esibirsi durante il daytime. Per il canto, i risultati vedono Tancredi ultimo, Raffaele quinto, Enula quarta, Deddy terzo, Aka7even secondo e Sangiovanni primo. Per la danza, la classifica posiziona Martina ultima, Rosa sesta, Serena quinta, Alessandro quarto, Samuele terzo, Tommaso secondo e Giulia prima. Per onestà, la De Filippi, riferisce ai ragazzi che la differenza tra le prime posizioni e le successive è netta.

Amici 2021, gli scontri tra i prof e gli allievi

In seguito alle esternazioni di Aka7even che aveva definito “pazza” la sua insegnante, per le scelte dei brani compiute durante il serale, la Pettinelli chiede un incontro con il suo alunno. La prof si mostra molto contrariata e delusa dal comportamento del giovane cantante. Anna ritiene che il ragazzo abbia dimostrato di essere arrogante e maleducato. Inoltre, pensa che l’atteggiamento immaturo e lamentoso di Aka7even sia l’unico ostacolo che non gli consente di dare il massimo durante le prove e durante le esibizioni. Lo studente si scusa con la sua coach e si mette a studiare per le sfide da affrontare.

Anche Zerbi chiede di incontrare la sua allieva Enula; il docente è molto risoluto con la cantante che si è assentata ad alcune lezioni, dimostrando scarsa professionalità e serietà. L’allieva cerca di giustificarsi, dicendo, che non si sentiva sufficientemente concentrata per studiare ma Rudy non accetta le sue motivazioni.

Rosa, invece, decide di incontrare la Celentano perché si è sentita ferita da alcune parole espresse dalla prof, dopo la sua esibizione nel serale. Durante la puntata del 27 marzo, la ballerina ha sfidato Tommaso, ottenendo il punto della giuria. Alessandra ha ritenuto ingiusto il verdetto dei giudici poiché crede che la coreografia messa in scena dal suo allievo sia stata oggettivamente molto più complessa di quella eseguita da Rosa. Secondo la Celentano, la sua collega Lorella ha puntato più su elementi scenografici che sul talento della sua alunna.

Dopo il punto assegnato a Rosa, la maestra ha commentato ironicamente il verdetto, affermando che i tre giurati avevano seguito “l’ormone”, intendendo dire che la bellezza di Rosa aveva impressionato la giuria più della preparazione tecnica di Tommaso. La ballerina riferisce di essersi sentita offesa ma la coach, ribatte dicendo che il suo non è stato affatto un commento offensivo né tantomeno personale ma solo la semplice constatazione della mancanza di obiettività da parte dei giurati.