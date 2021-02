Amici 2021, il meglio e il peggio della settimana dal 15 al 21 febbraio

editato in: da

Amici 2020, i concorrenti dello show di Maria De Filippi

Settimana tesa in casetta tra verifiche, votazioni e decisioni difficili: le classifiche svelano i preferiti dei prof mentre la Pettinelli lancia una nuova sfida e Ibla abbandona Zerbi. Cuori spezzati per Giulia, lasciata da Sangiovanni e per Aka7even, folle di gelosia per Martina.

Amici 2021, busta rossa per i ballerini

In vista del serale, il 15 febbraio arriva una busta rossa in casetta indirizzata a tutti i ballerini della scuola. Il messaggio dice che ogni allievo di danza dovrà scegliere una delle coreografie studiate ed esibirsi in studio. La performance sarà valutata non solo dal prof di appartenenza ma da tutti gli insegnanti di ballo. Dai voti ottenuti da ogni studente, sarà calcolata una media e stilata una classifica.

I ragazzi vengono chiamati singolarmente in studio e si esibiscono davanti alle professoresse Celentano, Cuccarini e Peparini. Dopo la verifica, Maria svela ai ragazzi il risultato della classifica: al primo posto in ex aequo si piazzano Samuele e Giulia con una media di 8.66, segue Alessandro con 8, Tommaso con 7.66, Serena 7.33, Rosa 6.83 e, infine, Martina con 5.66.

Quest’ultima che ha ottenuto la media più bassa tra i ballerini (con un 3,5 della Celentano), mostra tutto il suo sconforto e cerca sollievo nelle parole incoraggianti di Enula.

Amici 2021, busta rossa per i cantanti

Anche per i cantanti, arriva una busta rossa contenente una comunicazione importante. Analogamente alla procedura di verifica a cui si sono sottoposti i ballerini, gli allievi di canto dovranno scegliere una cover, esibirsi, uno ad uno, in studio davanti ai prof che esprimeranno singolarmente il loro voto.

Dopo le esibizioni dei cantanti, Maria mostra ai ragazzi le valutazioni di Zerbi, Arisa e Pettinelli: Enula è al primo posto con una media di 9.33, secondo Aka7even con 8.33, Ibla e Sangiovanni, a pari merito al terzo posto con 8, seguiti da Esa con 7.33, Raffaele e Deddy in ex aequo con 7, Gaia e Leonardo alla penultima posizione con 6, ultimo Tancredi con 5.66.

I pareri degli insegnanti si mostrano molto discordanti; la new entry Gaia scoppia in lacrime per il 3 ricevuto da Rudy.

Amici 2021, banco per Sergio?

La Pettinelli fa recapitare ai ragazzi una busta rossa in cui propone un nuovo candidato, il cantautore Sergio. La prof interpella i suoi colleghi e gli allievi per sapere se sono favorevoli all’aggiunta di un banco per il cantante proposto. I docenti non sono molto favorevoli all’ingresso di un nuovo studente, in prossimità del serale.

Maria mostra agli alunni il video del casting di Sergio: i ragazzi non ritengono giusto assegnare un nuovo banco senza sfida né trovano particolarmente meritevole il cantautore.

Gli allievi esprimono il loro voto per decidere se aggiungere o meno un banco di canto in più per Sergio, la votazione è piuttosto netta: banco sì 4 voti, banco no 12 voti.

A questo punto, si propongono per un’eventuale sfida Deddy, Esa e Rosa. Successivamente, la Pettinelli comunica la sua decisione e, a sorpresa, sceglie come sfidante Leonardo.

Amici 2021, cambio di prof per Ibla

Dopo un incontro tra Zerbi e Ibla, il prof aveva suggerito alla sua allieva di considerare l’ipotesi di cambiare coach poiché lui non crede più nel suo talento e nel suo percorso artistico. La giovane cantante decide di scrivere una lettera al suo insegnante, in cui esprime il suo dispiacere e la sua indecisione nel valutare la scelta giusta.

La ragazza, sostanzialmente, chiede a Rudy di decidere al suo posto. L’insegnante, con molta onestà, le dice di proseguire il suo percorso con un’altra insegnante. Ibla incontra sia Arisa che la Pettinelli per capire quale insegnante si addica più a lei. L’allieva sceglie Arisa perché ritiene che lei comprenda meglio il suo mondo artistico; la prof vuole tirar fuori le mille sfumature di Ibla senza stravolgere la sua personalità.

Amici 2021, cuori spezzati in casetta

Tra Sangiovanni e Giulia è nato un tenero sentimento; i due ragazzi hanno mostrato grande affiatamento e, addirittura, il cantante si è lasciato ispirare dalla ballerina per scrivere i suoi nuovi inediti.

Purtroppo nascono le prime incomprensioni tra i due: Giulia si mostra possessiva e gelosa nei confronti di Sangiovanni, sempre più vicino ad Enula. Lo studente ritiene che gli immotivati battibecchi amorosi sottraggano tempo ed energia allo studio.

Il cantante non ha mai nascosto alla ballerina di essere molto focalizzato sulla sua carriera musicale e di non volere distrazioni che possano rallentare il suo percorso nella scuola. Pertanto, ribadisce questo suo pensiero a Giulia, prendendo le distanze da lei.

Aka7even continua a vivere la sua storia tormentata con Martina; il loro rapporto è fatto di alti e bassi, dovuti soprattutto all’incostanza della ballerina. Lo studente di canto ha addirittura considerato l’idea di abbandonare la scuola, per via della spiacevole situazione venutasi a creare ma, per fortuna, Martina è riuscita a dissuaderlo.

Aka7even si sente usato perché la ragazza lo cerca solo quando si sente sola, altrimenti preferisce la compagnia di altri. Negli ultimi giorni, Martina ha mostrato un grande feeling con Tommaso con cui sta preparando una coreografia.

Notando un avvicinamento tra i due, Aka7even va in crisi, considerando che Martina si era già infatuata di Raffaele. Nonostante questo, il giovane cantante non riesce a distaccarsi da lei e le perdona ogni suo capriccio.

Amici 2021, puntata di sabato 20 febbraio

Sul palco di Amici, si esibisce un’ospite d’eccezione, la vocal coach Raffaella Misiti con il suo brano Noi possiamo, con piccoli gesti, emozionando i suoi studenti. Martina, ultima nella classifica dei prof di danza, balla l’assolo Jailhouse Rock; Lorella non crede che la sua allieva meriti di proseguire la corsa al serale perché quest’ultima, il giorno prima, ha abbandonato la sala prove, senza spiegazione, lasciando i coach in studio. La Cuccarini le sospende la felpa perché ha ritenuto il suo atteggiamento poco professionale ed educato.

Tancredi, ultimo nella classifica di canto, propone il suo inedito; Arisa trova che il ragazzo sia molto efficace nella comunicazione e anche Zerbi concorda con lei. La Pettinelli, invece, crede che il cantante non sia altrettanto bravo nell’interpretazione delle cover. Maria svela una classifica sugli inediti, stilata dalle radio in cui Tancredi si posiziona, a sorpresa, al primo posto.

Rosa si mette alla prova in un passo a due molto sensuale con Tommaso; Lorella e Veronica apprezzano la performance mentre la Celentano giudica la camminata iniziale della ballerina “terrificante e finta”. Gaia canta Lady Marmalade e riconferma la sua maglia d’oro. Samuele danza sulle note di Alors on dance, convincendo la Peparini e la Cuccarini. La maestra Alessandra pensa, invece, che il ballerino, al di fuori del suo stile, abbia delle lacune evidenti.

Raffaele propone il suo pezzo Tasto reset, entusiasmando Arisa mentre Rudy lo trova “antico”. Il prof, rivolgendosi sia a Raffaele che a Gaia, puntualizza che saper cantare bene è solo uno degli elementi che fanno un artista. Alessandro conferma il suo banco grazie ad un’intenso passo a due con Giulia.

Leonardo sale sul palco per affrontare il suo sfidante Sergio; la maestra Anna chiede ai colleghi un banco provvisorio per la new entry, qualora quest’ultimo perdesse la sfida. Gli insegnanti non sono d’accordo e non trovano equa la proposta della coach. Leonardo vince la sfida e riprende la sua felpa dorata.

Tommaso si cimenta con l’hip hop, uno stile nuovo per lui; la Celentano è soddisfatta del suo allievo che si sta dimostrando molto versatile. La De Filippi annuncia un nuovo ospite Alberto Urso, ex vincitore di Amici, ora artista di fama internazionale, che canta Amarsi è un miracolo. La puntata si chiude con Aka7even, il quale continua la sua corsa al serale, entusiasmando tutti i prof di canto con il suo inedito Mi manchi.