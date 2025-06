Fonte: IPA Enigma, documentario HBO su Amanda Lear e April Ashley, mostra anche Mara Venier

Chi l’avrebbe mai detto che Mara Venier sarebbe finita in un documentario della HBO, presentato mesi fa al Sundance Film Festival. Il titolo è Enigma e no, la conduttrice Rai non è al centro dell’attenzione. Le protagoniste sono April Ashley e Amanda Lear, che tutt’Italia adora ormai da svariati decenni. La padrona di casa di Domenica In, però, ha trovato spazio grazie a una delle sue interviste.

Documentario su Amanda Lear

Da qualche giorno è apparso sulla piattaforma streaming di HBO il documentario Enigma. Una creazione della regista e attivista trans Zackary Drucker. Si è impegnata nel raccontare le vite e i percorsi di vita di due vere e proprie icone: Amanda Lear e April Ashley.

Amiche le cui vite si sono incrociate in differenti occasioni. Un lavoro che ha ottenuto un generale riconoscimento da parte della critica. Una gemma dedicata a due leggende”.

L’intervista di Mara Venier

È stato analizzato tanto materiale per la realizzazione del documentario, compresa l’intervista concessa da Amanda Lear a Mara Venier. Faccia a faccia a Domenica In nel 2018. Un momento molto importante, considerando come in quella circostanza lei aveva spiegato d’essere stata la prima a mettere in circolo le voci che la volevano non nata biologicamente donna.

“Se sono stata io a dire che ero un uomo? Sì, ho fatto tutto io. Non sapevo cantare e mi serviva pubblicità. Con la mia voce particolare, si poteva credere che fossi un uomo e ci ho giocato. Ha funzionato, altrimenti sarei stata dimenticata. Pensa da quanti anni ormai questa storia va avanti”.

Chi era April Ashley

Abbiamo spiegato però come il documentario HBO sia dedicato anche alla figura di April Ashley. Se tutti in Italia sanno chi è Amanda Lear e conoscono la sua storia incredibile, di certo meno sono al corrente della vita della celebre modella, autrice e attivista LGBTQ.

Nata nel 1935 a Liverpool, ha dato inizio alla sua lunga carriera come soubrette. Il tutto in Francia, dove si esibiva con il nome d’arte di Toni April a Le Carrousel de Paris. Tutto ciò dopo essere stata congedata dalla Marina Mercantile.

Nel locale della capitale francese ha conosciuto Amanda Lear. Il pubblico al tempo ha avuto modo di ammirarle esibirsi sullo stesso palco per molto tempo. Lì sono divenute grandi amiche ma, dopo gli anni parigini, le loro strade si sono separate.

Amanda Lear è stata citata anche nel libro biografico dell’attivista: April Ashley’s Odyssey. Ripensando a lei, aveva ricordato i tempi dei loro spettacoli in Francia, quando la Lear si faceva chiamare Peki d’Oslo.

Purtroppo nel 2021 April Ashley è morta all’età di 86 anni. Deceduta serenamente nella sua casa di Fulham. Il documentario onora la sua memoria e lotta per evitare che la storia venga dimenticata. Un racconto intelligente, che mostra parallelismi tra i due percorsi, che si sono incrociati e distanziati nel tempo.