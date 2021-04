Amadeus sostituisce Carlo Conti: I Soliti Ignoti al posto di Top Dieci

editato in: da

Un nuovo traguardo per I Soliti Ignoti di Amadeus, che conquistano la prima serata del sabato a partire da maggio. Lo show di grande successo dell’access prime time di Rai1 va così a prendere il posto di Top 10, che si stabilisce – invece – al venerdì.

L’avvicendamento dei due conduttori di punta dell’Ammiraglia di Viale Mazzini è stato annunciato da qualche ora, dopo che Top Dieci di Carlo Conti aveva subito un nuovo slittamento dopo quelli avvenuti nelle scorse settimane.

La rivoluzione dei palinsesti Rai ha creato non poca confusione, dal momento che la messa in onda era stata data per certa e contro Amici di Maria De Filippi. Sembra proprio che l’intento sia stato quello di scappare dalla corazzata di Canale5 per trovare un minimo di respiro in termini di share, che rischiavano di essere surclassati dai grandi numeri finora registrati dal talent di Mediaset.

Carlo Conti prende così il largo dalla corsa agli ascolti che si sarebbe inevitabilmente generata dallo scontro con Amici di Maria De Filippi, che in queste settimane ha goduto dell’assenza di controprogrammazione per mettere a segno un record dopo l’altro, sfiorando quota 30%.

Se la prima puntata di Top 10 è sicuramente fissata per il 23 aprile, per I Soliti Ignoti occorrerà aspettare fino al’8 maggio, data scelta per l’approdo di Amadeus in prima serata dopo lo speciale della Lotteria Italia in diretta il 6 gennaio scorso.

Amedeo Sebastiani proverà, perciò, a mitigare l’impatto di Amici 2021 con due serate e non scelte a caso, visto che si tratta della semifinale e della finale dello show tutto dedicato alle arti sceniche e in onda da 20 anni.

Per il conduttore ravennate, si tratterà di un nuovo stimolo per far crescere la trasmissione a cui è particolarmente legato e che era stata lanciata dall’indimenticabile Fabrizio Frizzi, che presentò le prime edizioni delle avvincenti indagini degli 8 sconosciuti in studio.

La sua conduzione sobria e rassicurante ha permesso al programma di raggiungere un nuovo livello, stabilendosi tra le trasmissioni più seguite della settimana. Anche durante i preparativi del suo Festival di Sanremo, Amadeus ha continuato a pensare al suo programma del cuore, dichiarando di non vedere l’ora di tornare alla sue indagini speciali.

A maggio, il sabato sera di Rai1 ospiterà anche la finale di Eurovision Song Contest 2021 nel quale sono attesi i Maneskin con Zitti e Buoni (22 maggio) e l’omaggio de Il Volo al Maestro Ennio Morricone (29 maggio).