Alessia Marcuzzi potrebbe approdare su Amazon: la proposta da capogiro

Alessia Marcuzzi: vita, carriera e amori della conduttrice più esplosiva della tv

Il futuro televisivo di Alessia Marcuzzi potrebbe avere una svolta davvero interessante: le ultime indiscrezioni vorrebbero la conduttrice a un passo da Amazon, che le avrebbe fatto una proposta da capogiro.

Alessia Marcuzzi, l’assenza dal piccolo schermo

Alessia Marcuzzi è uno di quei personaggi che sono entrati nel cuore del pubblico: dopo il suo addio a Mediaset la sua assenza ha cominciato a pesare, tanto che hanno cominciato a circolare tantissime voci sul suo ritorno in tv.

Alessia Marcuzzi aveva annunciato di volersi prendere una pausa dal piccolo schermo questa estate, lasciando di stucco fan e addetti ai lavori. Una scelta coraggiosa ma allo stesso tempo sofferta, che ha portato a un periodo di riflessione per la conduttrice: “La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”, aveva confessato qualche mese fa a Vanity Fair.

Si tratta solo di voci, ma pare che la conduttrice abbia rifiutato diverse proposte da reti diverse, che hanno fatto a gara per averla nella loro scuderia. La Marcuzzi, che aveva dichiarato di essere alla ricerca di un’idea che la entusiasmasse, si è vista passare davanti molti progetti: prima un programma del preserale di La7, poi Ballando con le Stelle, dove si era parlato della sua partecipazione come ballerina per una notte. Per la conduttrice era in programma anche una trasmissione su Discovery, dove avrebbe dovuto portare avanti un progetto innovativo e fuori dagli schemi.

Tra le ultime indiscrezioni si è parlato anche di un nuovo show, che andrebbe a sostituire Detto Fatto, che potrebbe portare la conduttrice a lanciarsi in una nuova ed emozionante avventura, magari al fianco di Amadeus nel Festival di Sanremo.

Alessia Marcuzzi, l’indiscrezione sulla proposta di Amazon

Se fino ad ora il futuro della Marcuzzi in tv è apparso nebuloso, c’è chi pensa che il ritorno in pista della conduttrice sia più vicino del previsto. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Chi, secondo il quale presto Alessia Marcuzzi potrebbe tornare a lavorare, visto che le sarebbe stata recapitata una proposta tutt’altro che indifferente.

La rivista diretta da Alfonso Signorini ha sottolineato come il colosso dello streaming e dell’e-commerce Amazon abbia presentato una proposta molto interessante alla conduttrice: si tratterebbe di un contratto biennale e dalle cifre stellari, che starebbe valutando insieme al suo agente.

Nel ricco contratto pare che siano due i progetti proposti ad Alessia: il colosso infatti avrebbe offerto alla bella presentatrice la possibile conduzione di un reality attualmente top secret e anche di un nuovo programma, anch’esso avvolto nel mistero. Al momento non c’è nessun dettaglio su che tipo di progetti possano essere quelli studiati per Alessia Marcuzzi: sarà sicuramente il tempo a dare delle risposte più precise.