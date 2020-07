Alessandra Tripoli incinta svela il sesso del figlio e conferma Ballando con le Stelle 2021

editato in: da

Alessandra Tripoli aspetta il suo primo figlio da Luca Urso: i due, volti storici di Ballando con le Stelle, sono al settimo cielo e hanno svelato il sesso del nascituro su Instagram.

La ballerina ha pubblicato un breve video sui social, mostrando ai followers il momento in cui ha rivelato al marito che il bambino sarà un maschietto:

Ho promesso a Luca che avremmo letto l’esisto del test del dna insieme per scoprire il sesso, in realtà non ho mantenuto la promessa per avere l’occasione di fargli una sorpresa!

Nel breve filmato la Tripoli ha ripreso il marito che entra in una stanza dove ad attenderlo ci sono dei palloncini azzurri. La sua voce fuoricampo grida: “It’s a boy!“, lasciando il quasi papà senza parole, in lacrime. Nel video Alessandra Tripoli ha anche aggiunto il momento dell’ecografia, in cui si sente il battito del cuoricino del figlio in arrivo. La dolcissima sorpresa ha raccolto migliaia di like e commenti, facendo commuovere i followers della coppia.

Nelle stories su Instagram poi Alessandra ha ringraziato i fan per l’affetto ricevuto, spiegando di essere alla quindicesima settimana, e di aver superato un periodo di forti nausee, che l’hanno costretta a letto per tre mesi.

Oltre all’arrivo del piccolo Liam, ci sono altre novità in serbo per la ballerina. In un’intervista al settimanale DiPiù Tv, la Tripoli ha raccontato di trovarsi in Cina insieme al marito, dove entrambi svolgono la professione di insegnanti di danza.

I due ballerini sono rimasti bloccati ad Hong Kong a causa dell’emergenza sanitaria e non vedono l’ora di ritornare in Italia per riabbracciare la famiglia e gli affetti più cari. Intanto però Alessandra ha svelato una novità, confessando che, dopo il parto, parteciperà alla prossima edizione di Ballando con le Stelle:

Partorirò qui, al Queen Mary Hospital. Ma ho già detto a Milly che ci sarò nell’edizione di marzo 2021.

Nell’intervista al settimanale, la Tripoli ha anche parlato della sua gravidanza: già da tempo infatti lei e Luca Urso avevano espresso la volontà di diventare genitori:

Provavamo ad avere un figlio da circa un anno, ma a causa del mio ovaio policistico avevo difficoltà a concepire, perché il mio ciclo era irregolare.

Alessandra e Luca stanno finalmente realizzando il loro più grande sogno: la loro avventura in tre non è ancora cominciata, ma i due non possono che essere entusiasti per l’arrivo del piccolo Liam.