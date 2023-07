Alessandra Ambrosio, l’abito trasparente che solo lei può indossare

Fonte: IPA Coachella, primi look “wow” per l’estate: Alessandra Ambrosio mozzafiato

Icona assoluta di bellezza, Alessandra Ambrosio è la prova vivente che sensualità ed eleganza possano andare di pari passo senza lasciare spazio alla volgarità. La top model brasiliana, in vacanza ad Ibiza, ha postato sui social un outfit che è un vero e proprio elogio alla sua figura statuaria: un sofisticato nude look che ha conquistato i suoi follower (e non solo).

Il nude look di Alessandra Ambrosio

Da Angelo a sirenetta: Alessandra Ambrosio ha poche rivali quando si tratta di sedurre con la moda. L’indossatrice brasiliana ha fatto il pieno di like sul suo profilo Instagram condividendo uno ‘scintillante’ outfit sfoggiato ad Ibiza nel corso delle sue vacanze. Impegnata su uno yacht con alcuni amici, la top model ha posato come una vera pin-up con tanto di coppa di champagne tra le mani, pieni nudi e uno splendido abito a rete fasciarle il corpo.

Il modello, trasparente con ricami gold e dettagli gioiello all-over, ha lasciato intravedere la biancheria (rigorosamente nude) indossata dalla top model, che a 43 anni continua ad esibire una forma fisica degna delle migliori passerelle. Il look, scintillante e ricercato, è stato impreziosito da una collana doppio filo e orecchini pendenti. Complice la tintarella, Alessandra ha infine optato per un make-up appena accennato e capelli semi-raccolti.

I fan, neanche a dirlo, hanno decisamente apprezzato: “Sei la definizione di Angelo”, scrive un follower giocando sul ruolo ricoperto dalla Ambrosio per Victoria’s Secret. “La miglior modella di sempre” sottolinea un altro. Nella lunga lista di commenti solo complimenti per la bellissima Alessandra, che con uno scatto mette a tacere anche gli hater.

La lunga estate della top model

Gli scatti condivisi dalla Ambrosio la ritraggono nel corso di un party su uno yacht ad Ibizia, isola su cui sta trascorrendo le sue vacanze. Tra musica e divertimento, la top model appare serena e rilassata in compagnia di alcuni amici, mentre non si intravede l’attuale fidanzato Richard Lee, con cui fa coppia dal Febbraio 2021.

L’isola spagnola è comunque solo l’ultima tappa delle vacanze di Alessandra Ambrosio. Da qualche settimana, infatti, l’indossatrice sta documentando a suon di bikini colorati le sue giornate trascorse tra spiagge dorate e resort da mille e una notte. Se sull’isla bonita l’ex Angelo di Victoria’s Secret si sta scatenando in compagnia di alcuni amici, qualche giorno fa si era concessa dei giorni in famiglia in Turchia, precisamente ad Antalya.Con lei c’erano i due figli, Anja, di 14 anni, e Noah, di 11. I ragazzi sono nati dalla lunga relazione tra la Ambrosio e Jamie Mazur, co-fondatore di RE/DONE.

In molti hanno notato la grande somiglianza di Anja con sua mamma, e si chiedono se la ragazza intraprenderà la carriera di modella: le premesse sembrano esserci, visto che la stessa Alessandra ha voluto accanto a sé la figlia per la campagna di Gal Floripa, la sua linea di costumi. Gli scatti promettono bene: il talento, così come la bellezza, spesso sono ereditari, e la giovanissima Anja potrebbe seguire le orme di Kaia Gerber, in una singolare staffetta tra indimenticate top model del passato e nuove leve.