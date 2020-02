Alena Seredova incinta si confessa a Verissimo

editato in: da

Alena Seredova incinta di Alessandro Nasi

Ha affrontato un periodo molto brutto, ma questo è il momento della sua rinascita: Alena Seredova è in dolce attesa per la terza volta e presto diventerà nuovamente mamma. Per il suo compagno, Alessandro Nasi, è la prima volta. L’ex modella ceca si racconta ai microfoni di Verissimo, parlando della sua immensa gioia.

Non ci sperava quasi più, e invece la vita le ha regalato un altro grande dono. È questa la confessione di Alena Seredova che, ospite nel salottino di Silvia Toffanin, sfoggia un bellissimo pancione: “Sono al sesto mese, dovrebbe nascere a giugno. Dopo due figli, non avrei mai pensato di diventare nuovamente mamma a 42 anni” – rivela l’ex modella. “Spero che la mia storia possa essere una speranza per tutte le donne che si sono trovate nella mia situazione”.

Qualche anno fa, la Seredova ha attraversato un momento molto buio della sua vita. Nel 2014 ha affrontato la separazione da suo marito, Gianluigi Buffon, che l’ha lasciata per vivere la sua storia d’amore con la giornalista sportiva Ilaria D’Amico. All’epoca era già mamma dei suoi due figli più grandi, David Lee e Louis Thomas, e non è stato facile ritrovarsi improvvisamente sola. “Con la fine del mio matrimonio pensavo non mi volesse più nessuno, persino mia madre lo diceva e, invece, c’è sempre quella persona nel mondo che aspetta te” – confessa Alena.

E infatti, nella sua vita è arrivato l’imprenditore Alessandro Nasi, che già da qualche anno è al suo fianco. La Seredova rivela poi qualche dettaglio in più: “Ammetto che c’è stato un periodo in cui ci lavoravamo, ma non arrivava. Poi nel momento in cui ho smesso di pensarci, sono rimasta incinta“. Per il suo compagno è la prima volta, sta vivendo un’emozione grandissima in attesa di diventare finalmente papà.

Come hanno reagito i suoi figli alla lieta novella? Alena lo ha annunciato loro con una tenerissima lettera firmata dal bebè in arrivo. Del quale, tra l’altro, non si sa ancora il sesso: “Ho un patto con i miei figli, non svelare il sesso del bebè fino alla sua nascita”. Le indiscrezioni, naturalmente, hanno già iniziato a circolare. Di recente la showgirl è stata avvistata in un negozio per l’infanzia, nel reparto dedicato alle femminucce. “Ma ero con una mia amica e lei ha due bambine, per questo siamo finite in quel reparto” – spiega la Seredova.

Infine, ci regala una bella notizia sul suo futuro: “Anche se in Repubblica Ceca sarò sempre la signora Buffon, ora che sono cittadina italiana e sono divorziata potrei risposarmi anche domani“. Che stia pensando alle sue seconde nozze, con Alessandro Nasi?