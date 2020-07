Alba Parietti cambia look, addio alla lunga chioma: le foto su Instagram

editato in: da

Alba Parietti stupisce i fan, cambiando totalmente look: abbandonata la lunga chioma castana che l’ha sempre caratterizzata, nell’ultimo periodo sta sfoggiando su Instagram un taglio corto che le regala freschezza.

Negli ultimi giorni la showgirl ha pubblicato sui social tantissimi scatti: la Parietti è in vacanza in una delle mete più gettonate dai vip nostrani, Ibiza, e si sta godendo qualche giorno di relax.

Prima della partenza per l’isola ha condiviso su Instagram foto del passato, brevi video di alcune partecipazioni in tv, pubblicando anche qualche scatto del figlio Francesco Oppini, anche in compagnia della fidanzata. Negli ultimi giorni la bellissima Alba si è scattata qualche selfie per mostrare il suo nuovo taglio, che ne esalta ancora di più la bellezza.

Indossando un kaftano azzurro, che fa risaltare il colore dei suoi occhi, ha accompagnato le foto scrivendo “Nel mio blu”. Ovviamente è stata sommersa dai complimenti dei followers: “Alba, mi sei sempre piaciuta molto. Non è una questione di bellezza ma di eleganza, che è diverso”, “Sempre di classe”, “Occhi color mare … splendidi”, “Bellissima col turchese”.

La showgirl poi ha pubblicato un video dove ha dimostrato grande affetto per i suoi fan, che la difendono sempre a spada tratta dalle critiche, regalando anche le immagini di un bellissimo tramonto. Del resto un personaggio come lei non lascia certo indifferenti, ed è spesso oggetto di giudizi e opinioni contrastanti.

Alba ha voluto lasciare anche uno spunto di riflessione per tutti: “Quante volte sottovalutiamo le cose belle che abbiamo? Quante volte ci perdiamo in cose inutili e non vediamo la bellezza?”, ha detto su Instagram. E poi ha aggiunto: “Penso che sia un atteggiamento molto bello quello di riuscire a vedere, nelle cose di tutti i giorni, nella nostra vita, nei nostri affetti, nella serenità, nella salute, nell’amore, nella normalità, il vero senso della vita”.

Non è la prima volta che la Parietti riscuote grande successo su Instagram: qualche mese fa infatti aveva sfoggiato un fisico invidiabile, pubblicando una foto in costume, un autoritratto scattato in bagno davanti allo specchio. In quella occasione aveva mostrato con fierezza le sue forme, le sue gambe perfette e il suo fascino acqua e sapone, senza un filo di trucco, confermando di essere una vera e propria star.