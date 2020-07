Alba Parietti dice la sua su Belen, poi si confessa a Ogni Mattina

editato in: da

Alba Parietti, splendida showgirl molto amata dal pubblico, ha recentemente affidato alla carta stampata alcune sue impressioni su Belen Rodriguez, al centro delle indiscrezioni in queste prime settimane estive. E le sue parole hanno sorpreso tutti.

In un lungo intervento sul settimanale Chi, la Parietti ha infatti rivelato di sentirsi in grande sintonia con Belen, in particolare per quanto riguarda la sua storia personale. La bellissima showgirl argentina è reduce dalla seconda rottura con Stefano De Martino, e le sue vicissitudini sentimentali sono ormai da giorni di dominio pubblico. Anche Alba ha deciso quindi di dire la sua: “Il problema è che stare con la più bella del reame crea anche motivi di imbarazzo e di rivalsa” – ha spiegato, immedesimandosi in lei. “Belen mi fa tanta tenerezza, mi ricorda la mia epoca con Lambert” – prosegue, parlando della sua relazione con l’attore francese.

E proprio come accaduto a lei, nella Rodriguez vede “una donna angosciata che non è felice”. Uno stato d’animo che riconosce, perché anche Alba Parietti ne è stata vittima: “Leggo nei suoi occhi la paura e l’angoscia dell’abbandono”. Infine, la showgirl chiosa: “Penso che Belen, come me, sia anche una donna ingombrante: è una leader che è abituata a gestire e comandare in famiglia, è un’ottima mamma, molto generosa”.

Dopo queste sue dichiarazioni, la Parietti è stata ospite a Ogni Mattina, il nuovo show di Adriana Volpe, e si è raccontata a cuore aperto. Per l’occasione, ha deciso di fare chiarezza sulla propria situazione sentimentale rivelando di essere single e di non essere innamorata, forse per la prima volta nella sua vita. Si è poi persa nel ricordo dei suoi uomini più importanti: il papà, che sognando di avere un maschio l’ha cresciuta insegnandole ad avere un gran carattere, e naturalmente suo figlio Francesco Oppini.

Inoltre, Alba ha confidato ai microfoni di TV8 di non aver paura di invecchiare: curiosa di scoprire quello che sarà il suo futuro, desidera vivere ancora a lungo, circondandosi però di persone più giovani che la facciano sentire ancora viva. Ovviamente, si è parlato un po’ anche della sua carriera, ed è qui che Giovanni Ciacci è caduto in una piccola gaffe. Dopo averle chiesto se fosse mai stata invidiosa di una sua collega, alla risposta della Parietti – che ha rivelato di aver una grande ammirazione per Sharon Stone – si è lasciato sfuggire una frase poco carina: “Ma tu non sei un’attrice!”.

Per fortuna, Alba lo ha saputo rimettere a posto con poche parole: “Io ho fatto anche l’attrice, ho fatto 6 o 7 film come protagonista, ho fatto 5 anni di teatro, caro, biglietto d’oro e sono quindi anche una discreta attrice”. Ciacci non ha potuto far altro che scusarsi per aver completamente dimenticato tutto ciò.