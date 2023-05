Al Pacino papà a 83 anni: la gravidanza segreta di Noor Alfallah

Fonte: Ansa I pancioni vip del 2023

Quarto figlio in arrivo per Al Pacino: l’attore sarà di nuovo padre a 83 anni, dopo una gravidanza tenuta nascosta e che ha vissuto con la sua fidanzata Noor Alfallah lontano da occhi indiscreti. Dopo Robert De Niro, nuovamente genitore a 79 anni, tocca ora al divo di Scarface. La fidanzata 29enne sarebbe già all’ottavo mese, quindi la nascita del piccolo è davvero imminente.

Al Pacino, quarto figlio a 83 anni

La vita è davvero capace di sorprenderci. Persino per uno come Al Pacino. Ebbene, l’attore sta per diventare padre per la quarta volta e molto presto. La sua fidanzata, secondo quanto riportato da TMZ, è infatti in dolce attesa (di 8 mesi) del loro primo figlio. I due sono stati visti insieme in un ristorante di Los Angeles a un anno dalla resa ufficiale della loro storia, che dura ormai da qualche anno.

Lei, che ha 53 anni in meno, ha un passato fatto di storie molto importanti e tutte con uomini molto più grandi di lei. Basti pensare alla relazione d’amore con Mick Jagger, che si è conclusa ormai da tempo, oppure quella con il miliardario Nicolas Berggruen. L’età anagrafica non è quindi che un numero, com’era stato riportato da Page Six ad aprile 2022, che ha ricordato – inoltre – la sua unione con Eli Roth.

Nessuno era a conoscenza di questa gravidanza, sebbene i due stessero trascorrendo dei mesi molto felici insieme. La differenza d’età non li ha spaventati e, anzi, hanno deciso di mettere su famiglia. La notizia arriva inoltre a poca distanza da quella che riguardava l’amico e collega Robert De Niro, diventato padre per la settima volta con la compagna Tiffany Chen.

Gli altri figli di Al Pacino

L’attore di Hollywood è diventato padre in età matura. Ha tre figli, avuti da due donne diverse. I gemelli, Olivia e Anton James, sono figli di Beverly D’Angelo mentre la maggiore – Julie – è figlia di Jan Tarrant. È difficile che le sue donne parlino di lui, ma – eccezionalmente – la D’Angelo aveva voluto aprire una DM box per intercettare i fan che l’hanno letteralmente riempita di domande.

Ha così raccontato di come si siano conosciuti e di quanto il loro rapporto sia rimasto buono nonostante l’amore sia finito da molto tempo. Hanno vissuto insieme per sette anni, sono diventati genitori mail legame si è inevitabilmente trasformato. Dopo la separazione, hanno continuato a crescere insieme i gemelli e a stimarsi reciprocamente, circostanza non scontata per una ex coppia che ha deciso di dividere le proprie vite.

A unirli, è anche la passione per il loro lavoro: “Siamo sempre stati collegati a livello creativo – le nostre conversazioni sulla recitazione, la ricerca/bisogno di espressione – sono iniziate nel 1996 e continuano ancora oggi”. E ha anche raccontato come si siano conosciuti: “Nel 1996 eravamo sullo stesso aereo da Los Angeles a New York. Mi ha guardato negli occhi e ha detto: ‘Voglio che tu sia la madre dei miei figli’. Sebbene avessi evitato questo ruolo per tutta la mia vita, ero profondamente innamorata di lui ed ero al settimo cielo”. La coppia è ricorsa alla fecondazione in vitro nel 1997 e, nel 2001, hanno accolto i loro gemelli.