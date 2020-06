Adriana Volpe riparte grazie a Elisabetta Gregoraci e Caterina Balivo

editato in: da

La carriera di Adriana Volpe riparte: la conduttrice e super mamma si è raccontata al settimanale Oggi e ha svelato come le amiche e colleghe Elisabetta Gregoraci e Caterina Balivo l’abbiano aiutata a trasferirsi a Milano.

Dopo il successo avuto al Grande Fratello Vip, condito da forti emozioni e seguito da uno struggente lutto familiare che l’ha costretta ad abbondare il reality, per la conduttrice 47enne si aprono nuovi orizzonti: dal 29 giugno, infatti, sarà al timone di un nuovo programma su Tv8 accanto ad Alessio Viola. Il programma si chiamerà Ogni mattina e andrà in onda dalle 10 alle 14.

Adriana avrà, così, l’opportunità di mostrare tutto il suo talento: la conduttrice è già ricorsa ai social per condividere la sua emozione per questa nuova avventura, sperando di ritrovare il supporto del pubblico.

Le polemiche, le vecchie liti e i gossip, dunque, non hanno mai scoraggiato Adriana Volpe, neanche dopo i vari problemi avuti con la Rai e con il suo ex collega Giancarlo Magalli. Al contrario, Adriana ha deciso di aprire un nuovo capitolo della sua vita, e di riprendere il lavoro di una vita con la sua verve dolce e autoironica che la contraddistingue.

Riparto da Milano con mia figlia Gisele e… cambio tutto

La conduttrice, quindi, si è trasferita a Milano, città nella quale la sua carriera ebbe inizio. Per quanto la conduttrice ami Roma, non ha avuto paura a lasciarla per spiccare di nuovo il volo.

Per farlo al meglio, Adriana Volpe si è rivolta alle sue amiche e colleghe Elisabetta Gregoraci e Caterina Balivo.

Ho sposato questo progetto senza pensarci due volte, poche settimane fa, in pieno lockdown. Dovevo trovare un appartamento, ma tutte le agenzie immobiliari erano chiuse: panico! Caterina Balivo è stata la prima persona che mi ha dato una mano, poi Elisabetta Gregoraci mi ha presentato una persona che ha trovato la casa perfetta per me e Gisele.

Milano è una nuova avventura anche per Gisele, la figlia di Adriana Volpe e del marito Roberto Parli. Secondo le stesse parole di Adriana, Gisele a soli 8 anni ha già “gli occhi di chi vuole scoprire il mondo” e il trasferimento non può che rendere la sua vita più ricca. Gisele potrà, infatti, stare molto più a contatto con il padre Roberto, che lavora in Svizzera.