Adele senza trucco su Instagram: nella diretta coi fan è magnifica

Adele, la trasformazione fisica in 14 anni di carriera

Adele ha deciso di regalare una splendida sorpresa ai suoi fan, collegandosi in diretta su Instagram per parlare con loro e rispondere a qualche domanda. Sono stati momenti molto intensi, soprattutto perché nel corso del collegamento ha fatto ascoltare in anteprima ai follower un estratto del suo prossimo singolo. E poi perché si è mostrata in tutta la sua bellezza al naturale, senza trucco: una visione da favola.

Adele senza trucco, è bellissima

La sua prima diretta su Instagram è stato un appuntamento imperdibile per migliaia di fan, che hanno avuto modo di interagire con Adele nel corso di una serata ricca di emozioni. Per l’occasione, l’artista ha deciso di presentarsi online nella versione più naturale e genuina di sé, scegliendo di apparire senza trucco. E così, con i biondi capelli sciolti sulle spalle e un sorriso dolcissimo, ha conquistato tutti: non potrebbe essere più bella, nella sua semplicità. D’altronde, la trasformazione che ha compiuto negli ultimi anni è qualcosa di incredibile.

Come lei stessa ha raccontato in una recente intervista a Vogue, deve il suo cambiamento non tanto al bisogno di dimagrire, quanto alla necessità di placare le sue ansie. Dedicatasi anima e corpo allo sport, i risultati non si sono fatti attendere: nel giro di poco tempo ha perso molto peso e ha iniziato ad apprezzare maggiormente la sua figura davanti allo specchio, riuscendo nel contempo a sentirsi meglio dal punto di vista psicologico. Oggi è più incantevole che mai, e non solo perché è dimagrita: sono i suoi occhi finalmente sereni e il suo sorriso radioso a renderla così splendida.

Adele di nuovo innamorata

Questo è un momento d’oro per Adele. Finalmente felice con sé stessa, ha letteralmente svoltato: dopo il divorzio con Simon Konecki, si è dedicata a tutto ciò che l’ha fatta stare bene. Pur avendo, come primo obiettivo, il benessere di suo figlio Angelo. Proprio a lui e alle piccole difficoltà incontrate lungo la strada della separazione l’artista ha dedicato il suo nuovo album, che segna il ritorno sulle scene di Adele a distanza da ben 6 anni dall’ultimo lavoro discografico.

Nel frattempo, la cantante ha ritrovato l’amore. Nei mesi scorsi si era parlato molto di un suo presunto flirt con Rich Paul, tuttavia per diverso tempo la notizia era rimasta solo un’indiscrezione. Finalmente, una bellissima foto condivisa su Instagram ha dato ufficialità alla lieta novella: Adele e l’agente sportivo sono felici e innamorati, tanto che – a quanto pare – entrambi avrebbero già fatto le presentazioni in famiglia.