Adele in bikini e leggings su Instagram sfoggia un fisico perfetto

editato in: da

Adele, la trasformazione fisica in 14 anni di carriera

Adele sorprende ancora una volta tutti, mostrandosi su Instagram con un look inedito: pezzo superiore del bikini e leggings. Un outfit che mette ancora di più in evidenza il suo fisico perfetto, frutto di un nuovo stile alimentare e sport. La popstar ha preso parte alla sfilata organizzata in occasione del famoso carnevale londinese di Notting Hill.

32 anni, una voce strepitosa e una sensibilità unica, Adele negli ultimi anni ha subito una trasformazione fisica sorprendente. Dopo la fine dell’amore con Simon Konecki, padre di suo figlio Angelo, la cantante ha dato una svolta alla sua vita, modificando la dieta e aumentando l’attività fisica. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: Adele è riuscita a perdere 45 kg e oggi è in splendida forma.

Non a caso lo scatto pubblicato su Instagram ha ricevuto, ancora una volta, tantissimi commenti dai fan, entusiasti nel vederla così sorridente e felice. La popstar non ha mai parlato direttamente del suo cambiamento, ma a farlo è stata la dottoressa Dominique Fradin-Read, esperta che la segue da mesi e che l’ha aiutata a modificare il suo stile di vita. “Ciò che dice Adele è vero: la scelta di passare ad uno stile di vita più salutare alla fine ha dato grandi risultati – aveva raccontato qualche tempo fa all’US Weekly -. Il mio lavoro si basa su più fasi e nella prima si analizzano con attenzione le funzioni metaboliche e ormonali, le abitudini, il sonno, l’umore, i livelli di cortisolo e ormoni tiroidei, lo stress e la salute mentale di ciascun paziente. Sono tutti aspetti da tenere presenti prima di elaborare un piano specifico di alimentazione ed esercizio fisico”.

Chi la conosce afferma che Adele si allena ogni giorno, soprattutto grazie al pilates, e che ha modificato il suo modo di alimentarsi. “Ai miei pazienti, come prima cosa, dico sempre che quando si vuole perdere peso, non bastano dieta ed esercizio – aveva spiegato la dottoressa Dominique Fradin-Read -. Occorre cambiare stile di vita, anche se poi il primo passo riguarda l’alimentazione: suggerisco piatti combinati, costituiti per due terzi da verdure e da un terzo di alimenti proteici. I carboidrati vanno dosati con attenzione e sconsiglio assolutamente grassi animali: meglio quelli vegetali, come olio d’oliva, noci e avocado”.