Adele perde 45 chili: la nuova splendida foto su Instagram

Adele, la trasformazione fisica in 14 anni di carriera

Adele ha condiviso sul suo profilo Instagram un selfie per il suo 32esimo compleanno e ha stupito per la sua trasformazione. La cantante avrebbe perso circa 45 chili, stando a quanto riporta il Daily Mail.

Nella foto Adele indossa un mini-abito nero e sorride dietro una ghirlanda di fiori. Lo scatto è stato pubblicato su Instagram per ringraziare tutti coloro che le hanno inviato messaggi per il suo compleanno e spera che siano tutti sani e salvi in “questo periodo folle”.

Questa foto di compleanno è il primo aggiornamento social della cantante da Natale, quando aveva mostrato la sua nuova forma fisica. Come è noto, Adele si è sottoposta a uno specifico regime alimentare, noto come dieta Sirt, che prevede nel suo caso non più di 1000 calorie al giorno.

Alla dieta, la star abbina sessioni quotidiane di pilates e intensi allenamenti. Il risultato finale è sotto gli occhi di tutti su Instagram: quasi 50 chili in meno. Adele appare in splendida forma, ma il risultato ottenuto è il frutto di un costante lavoro che dura da mesi. Già in una foto dello scorso ottobre, la cantante era visibilmente dimagrita.

Ma Adele ha iniziato a seguire la dieta Sirt già da qualche anno, condividendo questo particolare regime alimentare con altri vip, come Pippa Middleton. Messo a punto dai medici nutrizionisti Aidan Goggins e Glen Matten, il regime è basato sulla stimolazione delle sirtuine, un gruppo di geni capaci di stimolare il metabolismo e bruciare i grassi, provocando la perdita di peso (i geni della magrezza). Ciò che rende questa dieta più facile da seguire rispetto alle altre, è il fatto che queste sirtuine vengono attivate da alimenti golosi, come cioccolato, vino rosso, olio extravergine di oliva, ma anche noci, mirtilli, fragole, grano saraceno e peperoncino.

Lo scatto di Adele è diventato in poco tempo virale, mandando in visibilio i fan ammaliati dalla loro beniamina. L’aggettivo più utilizzato per descriverla è “sbalorditiva“. Qualcuno stenta a riconoscerla e la scambia per Katy Perry. Ma al di là delle questioni estetiche, seguire una dieta equilibrata e stili di vita sani, allungano la vita e proteggono da rischi indesiderati.