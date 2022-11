Addio a Nonna Giovanna, la star di TikTok: il suo ultimo video ora commuove

Fonte: IPA Nonna Giovanna

È morta Nonna Giovanna, star di TikTok di 91 anni diventata celebre grazie agli ironici video realizzati con il nipote Nicola Pazzi. Giovanna Capobianco, questo il nome completo, è stata trovata senza vita nel salotto di casa da sua figlia, che subito, seppur inutilmente, ha allertato i soccorsi. A riportare la notizia è il quotidiano Il Tirreno, che inizialmente raccontava di una caduta tra le fiamme avvenuta nella serata di ieri e a seguito della quale Nonna Giovanna non è più riuscita ad alzarsi.

Chi era Nonna Giovanna e come è morta

I più giovani sicuramente conosceranno Nonna Giovanna per i suoi divertenti video amatoriali realizzati col nipote Nicola Pazzi, attore di professione, dove spesso veniva esorcizzata l’anzianità e la morte attraverso il sottile filtro dell’ironia. Con oltre 800.000 follower su TikTok, e circa 140.000 quantificati su Instagram, Giovanna era uno dei personaggi più divertenti (come lo era stata l’amatissima Nonna Rosetta di Casa Surace) e conosciuti del panorama social italiano, in grado di raggiungere migliaia di visualizzazioni e interazioni quotidiane con gli utenti. Nei suoi video non lesinava espressioni colorite e parolacce dette in leggerezza, il tutto condito da uno spiccato accento toscano che caratterizzava in modo particolare le sue produzioni.

Originaria di Sora, in provincia di Frosinone, Nonna Giovanna viveva ormai da diversi anni in un’abitazione di Navacchio, frazione di Cascina, nel pisano. Proprio la commistione tra il linguaggio toscano e quello ciociaro era alla base della sua carica espressiva, alimentata dalle battute del nipote alle quali rispondeva con intelligente irriverenza.

Al momento, la dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita, ma si suppone che a causare il decesso possa essere intervenuto un fatale malore mentre la donna era seduta vicina al caminetto. Al contrario di quanto inizialmente trapelato, il nipote, attraverso i canali social della nonna, ha smentito che l’anziana sia caduta tra le fiamme, raccontando di uno stato di salute precario che ha raggiunto il culmine nella serata di ieri.

L’ultimo video dove scherzava sulla morte

Per ironia della sorte, l’ultimo video che compare sui profili social di Nonna Giovanna la vede scherzare col nipote sulla più famosa scusa utilizzata dai ragazzi per non andare a scuola, quella del presunto funerale della nonna defunta. Alzando scherzosamente un bastone contro il nipote, Giovanna Capobianco ha dimostrato in questo breve sketch tutta la vitalità dei suoi 91 anni e il suo grande attaccamento alla vita, caratteristiche che l’hanno resa popolare tra i giovani utenti di TikTok.

Proprio questi ultimi hanno manifestato un forte sostegno alla famiglia Capobianco, esprimendo cordoglio e vicinanza nei commenti non mancando di sottolineare la triste coincidenza che collega la sua ultima uscita pubblica agli avvenimenti delle ultime ore. Sabrina Colly, utente del social cinese, lo ha rimarcato in questo modo: “Il fato ha voluto che purtroppo 2 giorni dopo te ne sei andata davvero… Riposa in pace dolce nonnina”.

“Ciao nonna”, “Riposa in pace” e “Ditemi che non è vero” sono le espressioni più ricorrenti tra i commenti dei suoi fan, a cui si aggiungono le più spensierate osservazioni sull’interpretazione di Nonna Giovanna già condivise nei due giorni precedenti. Luca Belloli, invece, la saluta ricordando il legame che da sempre ha saputo costruire con i suoi fan: “Grazie per averci fatto sorridere in ogni momento. Ci guarderà da lassù”.