Addio a Jean-Louis Trintignant: l’amore per la moglie Marianne e per i suoi tre figli

Fonte: IPA Jean-Louis Trintignant

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Jean-Louis Trintignant, celebre attore francese che ha regalato al suo Paese (e non solo) alcuni bellissimi capolavori del grande schermo. Si è spento all’età di 91 anni, dopo aver combattuto a lungo con un tumore che lo aveva costretto a ritirarsi dalle scene nel 2018. A darne notizia è la sua famiglia, e in moltissimi si stringono accanto alla moglie e al figlio Victor. Con lui, se ne va un simbolo del teatro e del cinema francese.

Jean-Louis Trintignant, una carriera straordinaria

Jean-Louis Trintignant è nato alla fine del 1930 in un piccolo paesino della Provenza, figlio di un industriale che ha combattuto per la resistenza e che ha poi assunto la carica di sindaco e dell’ereditiera di una ricca famiglia francese. Sin dalla più tenera età, la sua vita è stata costellata di difficoltà: il padre è stato arrestato dall’esercito tedesco e in quegli stessi anni sua madre ha avuto una relazione con un soldato, cosa che ha creato grande tensione in famiglia. Da giovanissimo ha mosso i suoi primi passi in teatro, per poi farsi notare immediatamente al cinema.

Dopo una pausa per adempiere alla leva militare, Jean-Louis è tornato sul grande schermo lavorando ad alcuni dei film più iconici di tutti i tempi. Indimenticabili il capolavoro Il sorpasso, dove ha recitato accanto a Vittorio Gassman, e il thriller politico Z – L’orgia del potere, che gli è valso il premio per il miglior attore al Festival di Cannes. Negli ultimi anni è tornato principalmente al cinema francese, continuando ad andare in scena sino a quando la malattia non ha avuto la meglio. Ma nella sua vita ha dovuto lottare contro tantissime difficoltà, affrontando momenti di dolore immenso.

Jean-Louis Trintignant, i suoi grandi amori

Il grande attore francese si è sposato tre volte, oltre ad aver avuto diverse relazioni molto famose. Nel 1954 è convolato a nozze per la prima volta con la collega Stéphane Audran, ma il loro amore si è spento ben presto. Dopo un paio d’anni è arrivato il divorzio, e a seguire un flirt con Brigitte Bardot che all’epoca aveva suscitato grande scalpore. Nel 1960, Trintignant ha sposato l’attrice Nadine Marquand, da cui ha avuto i suoi tre figli: Marie, Pauline e Vincent. Vivendo il dolore più grande che possa colpire un padre, ha detto addio alla sua secondogenita che è morta di SIDS ad appena 10 mesi d’età.

Dopo il secondo divorzio, Jean-Louis ha trovato conforto nel lavoro e nell’amore per Marie e Vincent. Accanto alla sua primogenita, che ha seguito le orme del padre, ha recitato in diversi film per il cinema e per la televisione. Fin quando, nel 2003, la giovane donna non è stata vittima di un terribile femminicidio: è morta tragicamente a seguito delle percosse ricevute dal compagno Bertrand Cantat, una vicenda che ha profondamente scosso l’opinione pubblica. Per Trintignant, risollevarsi è stato davvero difficile: “Niente al mondo avrebbe potuto farmi più male. Per due mesi sono stato come morto. Un morto vivente, incapace del minimo movimento” – aveva rivelato in seguito.

Nel 2000, l’attore si è unito in matrimonio con la pilota Marianne Hoepfner, ritrovando al suo fianco un po’ di serenità. Quest’ultima, ormai ritiratasi da tempo dalla sua attività, è rimasta accanto al marito durante la terribile malattia che lo ha colpito, e ora si stringe alla sua famiglia nel dolore per la scomparsa di Trintignant. “Se n’è andato serenamente, di vecchiaia, questa mattina nella sua casa nel Gard, circondato dai suoi cari” – ha annunciato alla stampa.