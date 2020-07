Addio a Galyn Görg, Lorella Cuccarini ricorda la ballerina scomparsa a 56 anni

editato in: da

Lorella Cuccarini ricorda Galyn Görg, la celebre ballerina scomparsa a soli 56 anni. Un lutto terribile per il mondo della danza e per chi, come la conduttrice, ha conosciuto l’artista. Classe 1964, era nata a Los Angeles, ma aveva trovato la fama in Italia entrando nel corpo di ballo di Steve LaChance, famoso coreografo ed ex protagonista di Amici di Maria De Filippi.

Negli anni Ottanta aveva preso parte alla sesta edizione di Fantastico, il programma Rai di grande successo condotto da Pippo Baudo. In quell’epoca aveva stretto un legame d’amicizia con Lorella Cuccarini, continuato anche lontano dai riflettori. La morte di Galyn Görg ha colpito tutti i protagonisti del mondo della danza, in particolare la showgirl che su Twitter ha condiviso una foto che le ritrae insieme, ricordandola con commozione.

“Non ci posso ancora credere – ha scritto Lorella -. Voglio ricordarti così: tra una prova e l’altra, eravamo davanti ai fotografi per la prima volta, ancora non ci conosceva nessuno. Avevi una grinta pazzesca e un sorriso che spaccava. Continua a danzare tra gli Angeli, Galin”. Ad annunciare la morte di Galyn Görg nel giorno del suo 56esimo compleanno è stato Steve LaChance che per lei è stato molto più di un mentore. Il coreografo americano e la ballerina avevano lavorato per moltissimo tempo insieme, partecipando anche al Sandra e Raimondo Show.

Fra un ballo e l’altro, Steve e Galyn si erano innamorati, vivendo una love story travolgente. “Ti ricorderò così – ha scritto il coreografo, pubblicando una foto dell’ex compagna su Instagram -. Ballando con gli angeli. R.I.P.”. Figlia di un regista di documentari e di un’attrice, la Görg era nata in California ed era cresciuta alle Hawaii, laureandosi al Liberal Arts al Santa Monica College. La sua carriera era iniziata partecipando ai video musicali di Sharp Dressed Man degli ZZ Top e di Body dei The Jackson. In seguito si era trasferita in Italia dove aveva raggiunto la popolarità grazie a Fantastico 6, con Pippo Baudo, Beppe Grillo e Lorella Cuccarini, e in seguito allo show di Sandra e Raimondo Vianello su Canale Cinque.