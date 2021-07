Addio a Chiara Pepe, make up artist della tv: l’omaggio di Serena Rossi

editato in: da

Sua era la mano delicatissima e talentuosa che aveva truccato gli artisti sul set di famose serie tv italiane, come Mina Settembre e L’amica geniale: la giovane make up artist Chiara Pepe è scomparsa a 32 anni, a seguito di un terribile incidente stradale che non le ha lasciato scampo. Il mondo delle grandi fiction italiane è in lutto per questa tragica perdita.

Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni rilasciate dalle autorità, Chiara era a bordo della sua automobile mentre percorreva il tratto dell’autostrada A1 tra Pontecorvo e Ceprano, la sera di mercoledì 31 giugno 2021. Non si conoscono i motivi dell’incidente: a quanto pare, la donna avrebbe perso improvvisamente il controllo del suo veicolo, andando a schiantarsi contro un tir. Purtroppo, per lei non c’è stato nulla da fare. I soccorsi immediati non hanno potuto salvarle la vita, a causa delle gravi lesioni riportate.

Nata a Battipaglia, Chiara Pepe aveva studiato a lungo per seguire la sua vocazione. Dopo il diploma al liceo artistico, aveva frequentato l’Accademia di Belle Arti a Napoli, specializzandosi in Scenografia per il Cinema e la Televisione. Si era trasferita da tempo a Roma, dove aveva mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Chiara aveva sempre lavorato dietro le quinte, dando prova della sua notevole professionalità al cinema e al teatro, prima di sbarcare sul piccolo schermo.

Negli ultimi anni, era stata scelta come make up artist per alcune delle più famose serie tv italiane. Chiara aveva prestato la sua opera nel team di truccatrici nel backstage de L’amica geniale, che proprio in queste settimane è in lavorazione per la sua terza, attesissima stagione. Inoltre era stata sul set di Mina Settembre, la celebre fiction andata in onda su Rai1 all’inizio del 2021, riscuotendo grandissimo successo.

Proprio Serena Rossi, splendida attrice protagonista della serie tv, ha voluto rendere omaggio a Chiara Pepe sul suo profilo Instagram. Tra le sue storie ha condiviso un semplice disegno, un’immagine che sembra racchiudere mille parole. In didascalia, solo il suo nome: Chiara. E un piccolo cuoricino rosso, simbolo dell’affetto e della riconoscenza che l’attrice provava per la make up artist che l’aveva accompagnata in questa incredibile avventura televisiva.