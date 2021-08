Addio a Anna Martelli, concorrente di Masterchef 8

editato in: da

Masterchef Italia ha detto addio a una delle sue concorrenti più amate: si tratta di Anna Martelli, la sorridente e agguerrita nonna dell’ottava edizione del talent show di Sky Uno, scomparsa l’8 agosto all’età di 74 anni.

“È con grande dolore che salutiamo Anna Martelli, indimenticabile aspirante chef di MasterChef Italia 8. Il nostro pensiero va ai suoi cari e a lei, ora di nuovo con il suo Maciste”, l’annuncio comparso sulla pagina Twitter del talent di cucina.

Classe 1946, Anna Martelli era entrata nella MasterClass 2019 a 72 anni, portando tra i banchi dello show la sua determinazione, il suo talento e il suo grande amore per il marito Salvatore, il suo “Maciste”, scomparso nel 2016. Ogni ricetta che sperimentava nella cucina di Masterchef era un omaggio a quell’amore di 9 anni più grande di lei, scomparso due anni prima della sua partecipazione a causa di una brutta malattia.

“Qui sto realizzando il mio sogno nel cassetto: posso portare la mia euforia in questa cucina e cucinare, cucinare, cucinare in ogni modo e in ogni situazione!”,aveva detto varcando le porte di Masterchef. La sua spontaneità e la sua simpatia l’avevano resa una delle concorrenti più amate del talent show: la sua parlantina e il suo caratterino tutto pepe l’avevano fatta entrare nel cuore dei giudici, e in particolare aveva conquistato Antonino Cannavacciuolo, che ne apprezzava la risposta pronta, sempre e comunque.

“Io cucino per la mia famiglia, soprattutto per i miei 8 nipotini: ogni giorno faccio qualcosa di diverso, improvvisando”, aveva dichiarato l’infermiera in pensione di Pecetto Torinese a Masterchef, dimostrando sempre la sua grande gioia di vivere.

Anna Martelli aveva condotto la sua gara con grande determinazione, e quando dovette abbandonare il programma disse: “Lascio, ma con tanta felicità nel cuore”. Il suo percorso nel talent avevano commosso persino lo Chef Locatelli, che aveva affermato: “Il tuo sorriso, la tua grinta, il tuo essere un po’ anche sopra le righe, ha portato un sacco di allegria. E in te noi abbiamo trovato una voglia di vivere che a volte non troviamo neanche nei più giovani”.