Addio ad Alec John Such, storico bassista dei Bon Jovi: carriera e successi

“Siamo affranti nell’apprendere la notizia della morte del nostro caro amico Alec”. Ha girato il mondo con i Bon Jovi, è stato uno dei membri fondatori, è stato il bassista storico della band. Con il suo incredibile talento, ha messo la firma su numerosi successi. Sostituito dal bassista Hugh McDonald, Alec John Such si è spento all’età di 70 anni. A dare l’annuncio è stato anche Jon Bon Jovi sui social.

Addio ad Alec John Such, il bassista storico dei Bon Jovi

Con una dichiarazione, i Bon Jovi hanno dato l’addio congiunto allo storico fondatore del gruppo. Alec John Such ne è stato una parte fondamentale e integrante dal 1983 al 1994, quando scelse di abbandonare per una serie di motivi personali. L’ultimo saluto della band al loro membro storico ne mostra tutta la grandiosità e il suo amore profondo per la musica. Non è stato – al momento – fornito alcun dettaglio sulla causa della morte.

“Abbiamo il cuore spezzato nell’apprendere la notizia della morte del nostro caro amico Alec John Such. Come membro fondatore dei Bon Jovi, Alec è stato parte integrante della formazione della band… Ad essere onesti, abbiamo trovato la nostra strada l’uno per l’altro grazie a lui. Era un amico d’infanzia di Tico (Torres) e ha portato Richie (Sambora) a vederci esibirsi. Alec è sempre stato pieno di vita. Oggi questi ricordi speciali portano un sorriso sul mio viso e una lacrima agli occhi. Ci mancherà moltissimo”.

Chi era Alec John Such

Era l’icona del rock selvaggio, che ha fatto parte della band sin dalla sua formazione e che ha avuto un ruolo determinante per la nascita dei Bon Jovi. E, in effetti, il suo è uno di quei talenti difficili da dimenticare: è un giorno molto buio per la musica internazionale. Alec ha suonato nei primi cinque album della band e anche in alcuni singoli di successo, come You Give Love a Bad Name, I’ll Be There For You, Wanted Dead or Alive.

La notizia della sua scomparsa, che è arrivata su Variety, ha scosso il mondo dello spettacolo e in tanti hanno voluto dare un omaggio o un ultimo ricordo in memoria dell’icona rock. Nato a Yonkers, a New York, è stato una figura importante per la fiorente scena musicale del New Jersey. Oltre ai Bon Jovi, ha suonato anche nella band Message with Sambora.

Il successo

Dopo aver lasciato il gruppo nel 1994, Alec fu sostituito dal bassista Hugh McDonald. Nel 2018, tuttavia, si è riunito alla band in occasione dell’introduzione nella Rock & Roll Hall of Fame. A chiamarlo è stato proprio Jon Bon Jovi: “Sono fin troppo felice di aver preso parte a questo momento”.

Alec non ha mai voluto parlare apertamente del motivo per cui abbandonò la band. Uno dei motivi potrebbe essere stata la caduta in moto, avvenuta poco prima della pubblicazione dell’album Keep the Faith. A seguito dell’incidente, che danneggiò il muscolo del braccio in modo permanente, si mobilitò per trovare un modo per continuare a suonare senza provare dolore.

Durante la sua vita si è sempre dedicato alla musica, anche quando il suo percorso con la band giunse al termine. Non ha avuto figli e non è stato sposato: è stato legato per qualche anno a Rita Rae Roxx e in seguito, nel 1989, a Jane Brooke.