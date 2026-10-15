“La vita è così dannatamente speciale”, anche Aaron Paul ricorda RJ Mitte. L’appello che tocca tutti noi

Aaron Paul ricorda RJ Mitte, il Walter Jr. di Breaking Bad morto a 34 anni, con un messaggio e un appello: “La vita è così dannatamente speciale”

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Serena De Filippi

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“La vita è così dannatamente speciale”, anche Aaron Paul ricorda RJ Mitte. L’appello che tocca tutti noi
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Aaron Paul e RJ Mitte nel 2010
Che ruolo aveva RJ Mitte in Breaking Bad? Cosa ha scritto Aaron Paul su Instagram? Quali progetti ha interpretato RJ Mitte?

Per cinque stagioni sono stati due pezzi di quel puzzle perfetto che è stato Breaking Bad: Aaron Paul nei panni di Jesse Pinkman, RJ Mitte in quelli di Walter Jr., il figlio del professore di chimica diventato Heisenberg. A pochi giorni dalla scomparsa di RJ, Aaron ha affidato a Instagram un messaggio lungo e struggente. È un ricordo pieno di affetto, ma anche un invito rivolto a chiunque stia attraversando un momento buio. Perché dietro un sorriso, a volte, si nasconde un dolore che nessuno vede.

La morte di RJ Mitte e le parole di Aaron Paul

RJ Mitte è morto lunedì 12 ottobre nella sua casa di Brownsville, in Texas, a soli 34 anni. I suoi rappresentanti hanno confermato che si è tolto la vita. La notizia ha lasciato senza parole il pubblico e soprattutto la famiglia allargata della serie, che non ha mai smesso di sentirsi tale.

Aaron Paul lo conosceva da quando era un ragazzino e lo ha scritto senza filtri: “Ti ho conosciuto che eri un bambino e ti ho visto diventare un giovane uomo meraviglioso”. Ricorda il suo sorriso costante e il modo in cui affrontava ogni ostacolo “con sicurezza e grazia”. “L’ultima volta che ci siamo visti continuavo a chiamarti Superman. Me lo ricordavi, perché ti lasciavi sempre guidare dalla gentilezza e dalla forza. Era accecante”. Accanto all’affetto, il rimpianto di chi non ha potuto fare nulla: “Mi dispiace così tanto che stessi soffrendo, amico mio. Vorrei che lo avessimo saputo”.

Nel messaggio Aaron ha trovato spazio anche per la famiglia di RJ, per la mamma e la sorella, e per i ricordi di quegli anni sul set: “Amavo la tua risata e quanto ti divertivi a cavalcare l’onda di Breaking Bad, quella fortuna che abbiamo avuto tutti”.

L’appello di Aaron Paul

Il suo Walter Jr. era un personaggio con la paralisi cerebrale, la stessa condizione che a RJ era stata diagnosticata a tre anni. Una scelta che lui aveva rivendicato con orgoglio: non voleva essere “l’ennesimo attore che finge”, perché quella disabilità la conosceva davvero. Proprio per questo, dopo la serie, era diventato un volto importante nella battaglia per i diritti delle persone con disabilità. Nel 2013 aveva ricevuto l’Harold Russell Award del sindacato degli attori, e aveva recitato anche in Switched at Birth e Now Apocalypse. Stava promuovendo il suo prossimo progetto, Talking to Strangers.

Anche Bryan Cranston, il suo “papà” sullo schermo, lo ha salutato con parole che dicono tutto: “Mi mancherai, figliolo”. L’attore ha raccontato che i due avevano parlato da poco di vedersi per un pranzo. Si è chiesto, con dolore, se quell’incontro avrebbe potuto cambiare qualcosa.

È però la parte finale del messaggio di Aaron Paul quella che arriva dritta a tutti noi. “A chiunque stia leggendo queste parole e si senta perso, triste o incerto sul futuro: vi prego, dite qualcosa. La vita è così dannatamente speciale. È impossibile che esistiamo, eppure siamo tutti qui”. Poi l’invito più difficile: abbassare il rumore e concentrarci gli uni sugli altri, sostenerci a vicenda, perché “è questo il senso della vita”.