La competizione dei Live di X Factor è iniziata. I quattro giudici stanno provando a capire quale sia la strada migliore per i loro allievi e, puntata dopo puntata, li vedono crescere rapidamente proprio sotto i loro occhi. Il 2023 è anche l’anno del ritorno di Morgan, giudice storico del programma, e la riconferma di Ambra Angiolini che aveva fatto benissimo alla sua prima prova al banco. Ora che i giochi sono quasi conclusi, si deve accelerare per arrivare alla volata finale. E i posti sono davvero pochi.

Le anticipazioni del terzo Live

La musica che va oltre, quella scritta e cantata per rispondere a una precisa esigenza di protesta, di ribellione e di dar vita a qualcosa di concreto. Ogni artista l’ha fatto a modo suo e, sul palco del terzo live di X Factor, questa narrazione finisce al centro del palco. Alcuni di questi brani sono infatti stati scelti per la gara attesa il 9 novembre in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW.

I quattro giudici del programma – Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan – scendono in campo con le loro squadre per una nuova sfida dello show prodotto da Sky Original e Fremantle. I brani della “musica ribelle” sono 11 e tra questi ci sono quelli che hanno riscritto la storia, generando dibattiti e stimolando riflessioni. Sono storie di emancipazione, libertà, ribellione, giustizia, tutte in gara grazie ai finalisti del talent in onda su Sky.

La conduzione è ancora quella di Francesca Michielin, che torna sul palco di X Factor dopo la vittoria conquistata a 16 anni, mentre per la squadra di Fedez gareggiano Maria Tomba e Serafine; per Ambra cantano Gaetano De Caro, Angelica e Matteo Alieno; per Dargen gareggiano Il Solito Dandy, Settembre e Stunt Pilots; per Morgan sono in gara Selmi, i Sikteens e gli Astromare.

Gli ospiti e le esibizioni

Colapesce e Dimartino sono gli ospiti del terzo live di X Factor 2023, sul palco con il singolo Sesso e architettura ed estratto dal loro album Lux Eterna Beach. La coppia di cantautori viene dal grandissimo successo sanremese di Splash, iniziato dopo il debutto sul palco del Teatro Ariston con il brano trascinante Musica Leggerissima.

Già decise le esibizioni, assegnate come in questa lista:

: Maria Tomba si esibisce in una cover di Sono Un Ribelle Mamma degli Skiantos, Sarafine porta una sua rivisitazione di Get Up, Stand Up dei The Wailers; Per la squadra di Ambra : Gaetano De Caro propone una cover di Born This Way di Lady Gaga, Angelica canta Generale di Francesco De Gregori, Matteo Alieno sale sul palco con Non è per sempre degli Afterhours;

: Gaetano De Caro propone una cover di Born This Way di Lady Gaga, Angelica canta Generale di Francesco De Gregori, Matteo Alieno sale sul palco con Non è per sempre degli Afterhours; Per la squadra di Dargen D’Amico : Il Solito Dandy si esibisce sulle note di Compagno di scuola di Antonello Venditti, Settembre porta Girls Just Want To Have Fun di Robert Hazard (nella versione di Cyndi Lauper), gli Stunt Pilots canta una cover di Nessuno Mi Può Giudicare di Caterina Caselli;

: Il Solito Dandy si esibisce sulle note di Compagno di scuola di Antonello Venditti, Settembre porta Girls Just Want To Have Fun di Robert Hazard (nella versione di Cyndi Lauper), gli Stunt Pilots canta una cover di Nessuno Mi Può Giudicare di Caterina Caselli; Per la squadra di Morgan: Selmi porta una cover di La Libertà di Giorgio Gaber, i SickTeens cantano Rebel Rebel di David Bowie, mentre gli Astromare, ripescati della seconda puntata, si esibiscono con Anyway dei Genesis.