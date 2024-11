XF, i semifinalisti, tra i “limoni” di Paola e tutti contro Lauro. Le pagelle

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Inediti, limoni e livori. Tre aggettivi per riassumere il quinto Live di XF 2024, che ha decretato i semifinalisti del programma (Les Votives, Patagarri e Lorenzo Salvetti del team Achille Lauro, Mimì e PUNKCAKE di Manuel Agnelli e Francamente di Jake), ha visto Paola Iezzi perdere l’ultimo dei suoi ma consolarsi con un bel limone in diretta con il ballerino super tatuato Alessio La Padula (vi dice qualcosa Amici?) e uscire- finalmente- la sana invidia di Manuel e Jake verso l’intoccabile Lauro, cow boy dal cuore gentile che cavalca verso la finale con la squadra ancora intatta.

I due “rosiconi” ci provano ad attaccare per l’ennesima volta i Patagarri (e Bella Ciao no, perché hanno trasformato un pezzo di resistenza in avanspettacolo, e l’inedito no, perché sono sempre uguali) ma i fischi del pubblico e la risposta pronta di Achille – bellissima scoperta di questa edizione- li rimette in riga. “Se i PUNKCAKE fanno i PUNKCAKE va bene, se i Patagarri fanno i Patagarri no?”. E, da gentiluomo qual è, precisa che comunque l’armonia e il rispetto tra i tavolo dei giudici sono sacri e nessuno si deve permettere di trasformare lo spettacolo in una faida, riferendosi alle minacce ricevute da Agnelli. Chapeau!

Achille Lauro, stile e gentilezza. 10

La più grande scoperta di questa edizione: primo, perché ha saputo valorizzare più degli altri i suoi ragazzi, prova ne è il fatto che siano arrivati tutti in semifinale, secondo perché non ha mai alzato i toni o espresso arroganza o maleducazione verso i colleghi. Sempre gentile, pronto a tendere la mano, o abbracciare come ieri sera, gli altri giudici, e a ricordare al pubblico che di gioco di tratta non di battaglia. Il cow boy gentile e solitario Lauro cavalca verso la finale e – a questo punto ci auguriamo – la vittoria.

Manuel e Jake, ma quanto vi rode? voto 5

Ebbene sì, ieri sera è trapelata tutta l’invidia malcelata verso Lauro e i suoi ragazzi. Ci provano in tutti i modi a far passare Achille come un paraculo, i suoi come eternamente uguali e mai disposti a rischiare, ma alla fine il Senato continua a far capire da che parte sta. E stateci pure voi, suvvia!

Paola Iezzi, femminilità e fair play. 8

Manuel e Jake dovrebbero imparare da una donna – Paola – come incassare le sconfitte. Abbiamo un debole verso questa ragazza che pur bastonata dal pubblico non perde mai il sorriso e la grinta. Con i suoi look sadomaso, i suoi frustini e le sue veline, trasuda femminilità da tutti i pori senza mai essere volgare. Soprattutto, vi ricordate in passato la reazione degli ex giudici (Morgan in primis) quando restavano a metà programma senza talenti? Ecco, Paola insegna a perdere con eleganza e sportività.

Patagarri, l’inedito che spacca. 9

Partiti come gli outsider del programma (chi avrebbe mai scommesso su di loro? Dice il loro giudice Lauro) stanno macinando consensi puntata dopo puntata. Il loro inedito, Caravan, tra Kusturica e Bregović, è già una hit.

PUNKCAKE, lode alla versatilità (e follia) 7

Non abbiamo ancora capito se ci fanno o ci sono, se hanno davvero talento o sono un bluff. Dividono come Mosè le acque ma sono senza dubbio divertenti e versatili, oltreché matti da legare. Ogni puntata cambiano vocalist, questa volta è Sonia a cantare vestita da sposa. Stiamo ancora valutando se ha stonato o spaccato, ma questo è il segreto dei PUNKCAKE, lasciarti eternamente nel dubbio.

Mimì, il talento e l’eleganza (di Madame) 8

Lei ha la voce più bella di tutti, inutile girarci intorno. Se Manuel sia riuscito a valorizzarla appieno, abbiamo i nostri dubbi. Ma l’inedito di Madame, una delle autrici più brave del momento, le calza a pennello.

LOWRAH, il fallimento del progetto Rosalia

Ci hanno provato, a trasformarla in una Rosalia all’italiana, tra outfit sexy e ritmi reggaeton, ma forse l’anima vera di LOWRAH, che si è persa nei Live, era quella delle Audition, tra rap e barre personali. Peccato.

Francamente, l’autrice più talentuosa 9

Si scrive da sola i brani e si sente, tra Battiato, Alice e Carmen Consoli, Francamente ci riporta a quel tipo di cantautorato. Ed è bravissima. Sinceramente, non amiamo il voler rendere così personali e soprattutto lenti brani dance come The rithm of the night della scorsa puntata e Believe di Cher, in questa, ma è un giudizio strettamente personale. Perché, Francamente, spacca!