Viva Rai2!, Fiorello: “Il Papa incontra Draghi ed è subito miracolo 8×1000”

Il 21 dicembre Viva Rai2! giunge alla penultima puntata prima della pausa natalizia. Fiorello, Biggio, Casciari e tutta la banda dello show mattutino hanno suonato di nuovo la sveglia tra notizie, musica e buonumore in diretta da un Foro Italico sempre più natalizio.

Fiorello, l’incontro tra il Papa e Draghi

Dopo il pandoro della Ferragni, la puntata del 21 dicembre parte subito con la consueta rassegna stampa: Fiorello ha parlato dell’incontro tra Mario Draghi e Papa Francesco. “Il Papa quando ha visto Draghi gli ha detto ‘Lo sai chi ti saluta?’. Draghi è sbiancato, invece il Papa gli ha detto ‘il cardinal Becciu!'”, scherza lo showman.

“Loro sono amici, tra l’altro due personaggi così… appena si sono toccati e stretti la mano l’8×1000 è diventato 16, un miracolo!“, aggiunge. “Cosa hanno fatto insieme? Il Papa si è confessato da Draghi – ironizza ancora Fiorello -. Ma secondo me in realtà l’ha incontrato per proporgli il posto del cardinal Becciu, qualora le cose non andassero per il verso giusto”.

Passaggio anche sulla politica estera: “Le Pen vota legge sui migranti di Macron, crisi nel governo francese. È come se la Schlein votasse la legge bavaglio e il ministro Lollobrigida si dimettesse! È come se la Meloni mettesse una maglietta di Che Guevara, andasse alla festa dell’Unità e mangiasse un pandoro Balocco!”.

In chiusura di puntata ironia anche sul momento di ‘Azione’, il partito di Carlo Calenda: “Azione si è spaccato. Sapete dove? Al CERN di Ginevra – la battuta di Fiorello -. Tra l’altro questo CERN non sapevo fosse di proprietà della figlia della Meloni!”.

Fiorello, uscita di scena col botto prima di Natale

Dunque, Fiorello che si appresta a chiudere Viva Rai2! vuole uscire di scena col botto grazie agli incontri miracolosi. Intanto sulla pagina Instagram della trasmissione i fan vanno in brodo di giuggiole per questa sveglia mattutina esilarante, ormai diventata irrinunciabile.

I commenti sprizzano entusiasmo ovunque: “che bello svegliarsi con voi di @vivarai2off”; “Svegliarsi con voi è stato bellissimo specialmente con le”Solite chiacchiere”. “Super”, “Meravigliosi”; “Siete magnifici mi rallegrate tutte le mattine non saprei come fare senza di voi viva VivaRai2”; “La mattina svegliarsi con voi è piacevolissimo “. Grandi apprezzamenti anche per Francesca Michielin.