The Apprentice, la verità sulle origini di Donald Trump. Prima clip

A partire al 17 ottobre 2024 arriva sul grande schermo The Apprentice – Alle origini di Trump, una pellicola che ripercorre gli albori della carriera di Donald Trump come immobiliarista. Un film che entra nelle sale in un momento di grande importanza per Trump, impegnato nella corsa alla Casa Bianca.

“The Apprentice” , la trama

Presentato al Festival di Cannes 2024, non senza qualche polemica, il biopic The Apprentice – Alle origini di Trump arriverà nelle sale italiane il 17 ottobre 2024. Un film che si presenta al pubblico in un momento decisamente particolare: durante la corsa per la presidenza che il tycoon sta portando avanti contro la rappresentante del Partito Democratico Kamala Harris.

Il film, distribuito da BiM, ripercorre però i primi passi della vita di Donald Trump nel campo dell’immobiliare: ci troviamo infatti negli anni ’70, con un giovane Trump, interpretato da Sebastian Stan, impegnato nel dimostrare il suo valore fuori dall’ombra del padre. Determinato a diventare qualcuno, Trump si avvicina a Roy Cohn, avvocato dalla fama controversa interpretato da Jeremy Strong, che diventerà presto suo mentore per aiutarlo a essere il magnate che oggi tutti conosciamo.

L’avvocato, infatti, aiuterà il giovane e determinato rampollo ad avere più fiducia in se stesso, riuscendo a fargli capire che, per ottenere ciò che si vuole, non serve solo la ricchezza, ma la capacità di costruirsi un’immagine forte da poter dare in pasto ai media: una pellicola che sottolinea dinamiche di potere, manipolazione e fame di successo che spesso cozza con il rispetto delle regole e dell’etica.

Fonte: Ufficio stampa “The Apprentice”

Nell’attesa di poter vedere il film, oltre al trailer ufficiale è stata divulgata una prima clip in italiano in cui si vede il giovane Donald Trump viaggiare in auto insieme a Roy Cohn: molto più impacciato rispetto a quello che siamo abituati a vedere oggi, il tycoon risponde a qualche domanda di una giornalista sul suo progetto per il Commodore, lo storico hotel di Manhattan che è intenzionato a comprare per renderlo “il più bello ed elegante del mondo”.

Fonte: Ufficio stampa “The Apprentice”

“The Apprentice “, cast e regia

Il film, nato dalla regia di Ali Abbasi e dalla sceneggiatura di Gabriel Sherman, è stato prodotto da Scythia Films, Profile Pictures e Taylored Films. All’interno del cast, oltre a Sebastian Stan e Jeremy Strong, potremo vedere Martin Donovan ma anche Ben Sullivan, Charlie Carrick, Mark Rendall e Joe Pingue.

Altra protagonista assoluta è Maria Bakalova, che nel film veste i panni di Ivana Trump, prima moglie dell’ex presidente.

Fonte: Ufficio stampa “The Apprentice”

Un personaggio importantissimo, che svela altre peculiarità, anche in questo caso non positive, del giovane magnate dell’industria in alcune scene legate a una violenza sessuale che lo stesso Trump non ha gradito.

Il candidato alla Casa Bianca, infatti, ha accusato il film di raccontate una serie di menzogne, minacciando di passare a vie legali. Minacce che non hanno comunque fermato la distribuzione della pellicola che regalerà agli spettatori una nuova, o forse non troppo, visione di un uomo che, nel bene e nel male, continua a essere un personaggio affermato fatto di ombre, controversie e voglia di farsi riconoscere dal mondo.