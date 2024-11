Stefano De Martino, il lancio del gilet non si era mai visto ad Affari Tuoi

Stefano De Martino si sente sempre più a proprio agio nello studio di Affari Tuoi, e si vede. Acclamato da molti e bistrattato da alcuni, il nuovo conduttore del game show di Rai 1 continua dritto per la sua strada, senza badare troppo ai commenti o alle critiche pungenti che gli giungono giornalmente. E mentre qualcuno ritiene la sua conduzione fin troppo “demartinocentrica”, il padrone di casa si lascia andare senza alcun problema, creando momenti diventati ormai iconici. Tra questi il lancio del gilet.

Stefano De Martino ruba e lancia un gilet

Garbato, ironico ma anche imprevedibile. Potrebbero bastare questi aggettivi per descrivere Stefano De Martino ad Affari Tuoi, la “pesante” eredità ricevuta dalle mani di Amadeus e che sembrava dovesse procurargli chissà quale défaillance. Altro che flop, De Martino è riuscito a conquistare il pubblico di Rai 1 – che spesso non ama i cambiamenti e resta fortemente ancorato alle proprie certezze – e se ce l’ha fatta non è soltanto merito della gavetta da seconda serata. Ce l’ha fatta perché non si tira indietro quando c’è da combinarne una in studio.

Così nella puntata andata in onda il 19 novembre, il conduttore ha replicato una delle sue nuove “chicche”, che fa il paio coi balletti che sono già diventati un must (nonché terreno fertile per la straordinaria imitazione di Luigi Esposito): il lancio del gilet. Un piccolo portafortuna che De Martino ha escogitato per aiutare i concorrenti alla ricerca di una vincita. Concorrente che in questo caso era Maria Paola, accompagnata dalla figlia e in rappresentanza delle Marche, reduce da una giocata piuttosto sfortunata. Senza esitazione, il conduttore è andato tra il pubblico a cercare un indumento blu, trovandolo e infine “rubandolo” a uno spettatore.

Per la concorrente, però, non c’è stato nulla da fare: dopo aver sbirciato nel pacco, De Martino ha ripreso possesso del gilet lanciandolo verso l’uscita dello studio.

Una delle puntate più seguite di Affari Tuoi

Gli ascolti continuano a premiare Affari Tuoi e la puntata del 19 novembre in particolare è stata molto amata dal pubblico. Al netto dei siparietti di Stefano De Martino – inclusa la corsetta con il bersagliere diventata virale sui social in men che non si dica -, a colpire stavolta è stata proprio la storia della concorrente protagonista.

Maria Paola delle Marche è arrivata dritta al cuore del pubblico di Rai 1 per il suo grande sorriso, nonostante la vita non sia stata clemente con lei. Come spiegato dal conduttore per giustificare lo strano “strumento” che ha dovuto mettere sulla cravatta, la signora ha una malattia genetica chiamata ipoacusia: “Ho perso parzialmente l’udito nel 2015, quindi porto le protesi acustiche. E questa piccola stecchetta mi permette di sentire meglio”, ha spiegato la concorrente.

La giocata non è andata bene – “Io guardo Affari Tuoi, ma di partite così sfortunate ne ho viste poche”, ha commentato la stessa signora Maria Paola – ma resta il ricordo di una concorrente che ha colpito nel segno. Lacrime ed emozione in studio anche per le parole di grande stima della figlia: “Voglio essere la mia mamma”.