“Le Iene”, Andrea Delogu e il monologo sui 40 anni: “Mai sentita così sexy”

I 40 anni sono il giro di boa, o almeno così vengono considerati da sempre. E proprio di questo, e di come ha affrontato i cambiamenti dell’età, ha parlato Andrea Delogu in un monologo sul palco de Le Iene. Parole che ci inducono a riflettere e che ci fanno guardare al tempo che passa da un’altra prospettiva. Del resto lo ha detto lei stessa: “Se ci penso non mi sono mai sentita così forte, coraggiosa, sexy”.

Andrea Delogu, il monologo sull’età a Le Iene è un insegnamento per tutti noi

Il tempo che passa è da sempre una questione dibattuta, perché la narrazione dell’età che avanza ci ha inculcato per molto tempo che – più si va avanti – più tutto sia destinato a cambiare. Si hanno meno opportunità, il nostro aspetto inizia a mostrare i segni dell’età e le nostra capacità cambiano.

E i 40 anni sono considerati come un confine tra il prima e il dopo: Andrea Delogu na ha parlato in un monologo a Le Iene spiegando come si sente lei nel viverli.

“Ho 40 anni e si sa: i 40 anni sono considerati un po’ il giro di boa: i miei hanno coinciso con progetti sospesi, la fine di un matrimonio e di un metabolismo attivo”, ha spiegato con quel pizzico di ironia che la contraddistingue.

“Ecco tutto questo mi ha messo a dura prova sia mentalmente che fisicamente, così ho pensato di riprendere in mano me stessa e ho fatto quello che tutte le persone sane di mente fanno una volta decise a riprendersi la dignità: un abbonamento annuale in palestra”.

Ha spiegato che l’entusiasmo è finito dopo sei minuti: “Perché funziona così: a 40 anni il cervello si disunisce da corpo”. Aggiungendo che se il primo suggerisce una cosa, il secondo risponde esattamente il contrario.

“Ho 40 anni, non venti dove hai gli ormoni a palla, la testa piena di sogni e hai il futuro in mano – ha poi aggiunto -. Ho 40 anni, non 60 dove hai capito chi sei, hai vinto le tue battaglie e hai abbandonato quelle che non facevano più per te”. Per lei questa età è la: “Fase della consapevolezza”. “Devi ricominciare a conoscerti: ti guardi allo specchio e cerchi soltanto difetti, cerchi sì, perché ti insegnano a fermare il tempo ma non ad accettarlo che è la sfida più grande poi”.

Andrea Delogu, come si sente a 40 anni

Il monologo presentato sul palco de Le Iene è poi proseguito e Andrea Delogu ha spiegato anche come si sente in questa fase della sua vita: “Accettare il cambiamento, senza mai smettere di prendersi cura di sé – sia mai – in continua trasformazione, concedendosi il centro del proprio palcoscenico”.

La conduttrice ha spiegato di essere arrivata fino a questa età: “Consapevole che sbaglierò ancora, certo, che mi spezzeranno ancora il cuore (sì), che mi innamorerò ancora, che sarò felice e poi disperata ancora? Sì. Ma sarò viva, con la voglia di ridere, di imparare e di rischiare ancora. E se ci penso non mi sono mai sentita così forte, coraggiosa e sexy”. “Mi chiamo Andrea – ha concluso – ho 40 anni e sto”, ha concluso.

E Andrea non è stata la sola vip a parlare dei 40 anni, di recente anche Maddalena Corvaglia aveva detto la sua su come l’età l’abbia cambiata.

Andrea Delogu, la fine del matrimonio e il nuovo amore

Classe 1982, a maggio 2022 Andrea Delogu aveva festeggiato i fatidici 40 anni. Di recente, ospite a Domenica In, ha parlato della sua infanzia (ha vissuto fino ai 10 anni in comunità a San Patrignano, dove erano ricoverati i suoi genitori) e del divorzio di qualche anno fa dall’ex marito Francesco Montanari, celebre attore di cinema e tv. In merito a questo a Mara Venier ha spiegato: “Ho un divorzio alle spalle che non mi aspettavo, che però era giusto così. È stato qualcosa che è arrivato a ciel sereno, mi ha decisamente spezzata. È stato tutto difficilissimo”.

Ora nel suo cuore c’è un nuovo amore più giovane: “Sono molto innamorata, questa storia è un po’ criticata. Sto con un ragazzo che ha 16 anni meno di me: ogni volta che dico questa cosa ricevo grandissime critiche. Sembra un peccato divino se una donna è più grande di un uomo”, ha detto come riporta AdnKronos.

Lavoro e amore, per un giro di boa che fa paura ma che Andrea Delogu sta vivendo con lo spirito più giusto.