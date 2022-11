Maddalena Corvaglia si spoglia su Instagram: “A 40 smetti di cercare la felicità negli altri”

Ma chi l’ha detto che l’età che avanza debba essere un limite? Sempre più personaggi del mondo dello spettacolo ci stanno dimostrando proprio il contrario. Merito della loro vita “dorata”? Sicuramente la possibilità di dedicarsi al proprio benessere aiuta, ma sta anche tutto nella predisposizione mentale. Lo sa bene Maddalena Corvaglia che si spoglia su Instagram e lancia un messaggio di consapevolezza e felicità.

Maddalena Corvaglia senza veli su Instagram: il suo messaggio è importante

Una serie di foto che non rivelano nulla, ma che ritraggono Maddalena Corvaglia senza veli. Sono quelle pubblicate dalla showgirl su Instagram: ritratta sorridente e felice, libera non solo dai vestiti ma anche da quelle gabbie che spesso ci si porta dietro nel corso della vita. Come quella che la felicità la fanno gli altri: non è così o, almeno, non è del tutto così. A spiegarlo le sue parole che sono un vero e proprio inno al tempo che passa, all’esperienza che si accumula, alla crescita interiore che caratterizza l’avanzare dell’età.

“Che belli che sono i 40anni” – scrive a corredo di un carosello di foto in cui non è solo senza veli, ma anche senza trucco -. È come se girassi l’angolo e vedessi tutto da una nuova prospettiva. A 40 anni smetti di costruire la persona che vuoi essere per gli altri e inizi a domandarti chi sei, non hai più la a necessità di appartenere ad un gruppo per affermare la tua identità”.

Un senso di libertà verso se stessi che è potente: Maddela Corvaglia fa una riflessione che è un invito a essere veri, a riscoprire se stessi: “A 40 anni non hai la presunzione di insegnare la vita agli altri – prosegue -, ma subentra il desiderio di comprenderne il senso. A 40 anni smetti di cercare le risposte negli altri e la felicità all’esterno. Sai cosa ti piace o ti dà fastidio e sai dove ti porterà una strada, prima ancora di imboccarla”.

E poi sottolinea come i 40 anni – lei ne ha compiuti 42 lo scorso gennaio – rappresentino un momento della vita in cui questa consapevolezza porta ad avere un atteggiamento diverso: “A 40 anni togli agli altri il privilegio di ferirti con le parole, dietro alle quali vedi solo il limite o le paure di chi le dice. A 40 anni la rabbia cede il posto alla compassione”.

La showgirl, infine, spiega che fino ai 40 anni la parola d’ordine è aggiungere, facendo un elenco delle cose che si cercano nella vita. Poi, arrivati a quell’età, il mantra diventa togliere: le cose in eccesso ma anche tempo alle persone “che ti fanno stare male”.

“Ed è lì che comincia il bello…” conferma Madalena Corvaglia.

Una lunga riflessione speciale, e non scontata, che è un inno alla presa di coscienza di sé, alla crescita, al diventare grandi non solo per età anagrafica, ma soprattutto per la grande consapevolezza del proprio io.

Maddalena Corvaglia si mette a nudo non solo con le parole

Maddalena Corvaglia si è messa a nudo e non solo con le parole. Lo ha fatto spogliandosi degli abiti, levando il trucco e mostrandosi ai suoi follower libera da tutto. Quello che emerge è un messaggio sincero, di verità, che diventa per tutti uno spunto da cui trarre insegnamento.

La showgirl non ha paura di mostrarsi: lo ha fatto di recente per una buona causa, l’ha rifatto adesso per passare un messaggio di totale libertà. Perché in quegli scatti non c’è alcuna malizia, ma – se mai – quella che si vede è una donna bellissima, non solo perché oggettivamente è così, ma perché arrivata a 40 anni ha capito che strada seguire, che togliere non è privarsi di qualcosa ma arricchirsi di altro.