Maddalena Corvaglia in topless su Instagram: le foto per una “buona causa”

Fonte: IPA Maddalena Corvaglia posa senza veli

Maddalena Corvaglia si è mostrata in topless su Instagram per una buona causa. Infatti la showgirl, insieme ad altre donne dello spettacolo, ha posato per una serie di scatti realizzati per Nudi per la vita, il programma di Rai Due, e con un obiettivo ben preciso: sensibilizzare le donne alla prevenzione per il tumore al seno. Con lei anche Elisabetta Gregoraci e Alessandra Mussolini.

Maddalena Corvaglia: “Prendete del tempo per voi stesse e per la prevenzione”

Maddalena Corvaglia ha condiviso tre scatti, realizzati dal noto fotografo Maurizio Pighizzini, che la ritraggono in topless. Le fotografie, che la vedono protagonista insieme ad altre vip nostrane, fanno parte della campagna Nudi per la vita, e sono un esplicito invito a tutte le donne a non trascurare la prevenzione per malattie come il tumore al seno.

“Questi sono i tre scatti ufficiali di Maurizio Pighizzini – ha spiegato Maddalena, bellissima nelle immagini in bianco e nero – fotografo di fama mondiale e uomo speciale che, con le sue immagini di nudo, ci ha ancor di più aiutati a raccontare l’obiettivo di Nudi per la vita, docu- reality da poco andato in onda su Rai Due”.

Il programma della seconda rete, già andato in onda, infatti vedeva protagonisti vip femminili e maschili, che si mettevano letteralmente a nudo per incentivare il pubblico alla prevenzione del tumore al seno e del tumore alla prostata.

“Il nostro obiettivo era quello di entrare nel cuore di voi donne per spronarvi a ritagliare il tempo importante per voi stesse, per la prevenzione, per la salute” ha aggiunto la Corvaglia, sempre in prima linea in campagne di sensibilizzazione come questa.

“Sono strafelice di aver constatato che, oltre ad avervi strappato un sorriso e avervi sentite vicine in questo nostro percorso, siamo riuscite nel nostro intento. Perché tante di voi, il giorno dopo le puntate, hanno fatto la fatidica telefonata per prenotare un controllo a seno!”. Un messaggio importante, veicolato in un programma divertente che, in prima serata, è riuscito a sdoganare queste tematiche.

“Nudi per la vita”, chi sono le compagne di avventura di Maddalena Corvaglia

Ma Maddalena Corvaglia, come vi abbiamo già anticipato, non è stata l’unica protagonista di questi scatti: “L’ultima foto trovo sia la più bella, perché racchiude l’energia, le paure e la determinazione mia e di altre cinque donne speciali.”

Infatti, con lei, nello show e nel servizio fotografico, troviamo Alessandra Mussolini, Corinne Clery, Valeria Graci, Elisabetta Gregoraci e Brenda Lodigiani. “Nudi per la vita è stata un’esperienza indimenticabile, ricordatevi di fare prevenzione!” scrive su Instagram la Mussolini, che posa anche lei fiera in topless.

Un messaggio molto bello è stato condiviso anche dalla Lodigiani: “Grazie a Nudi per la vita ho imparato un sacco di cose. Su me stessa e soprattutto sulla prevenzione. Fare prevenzione è un atto di coraggio che può salvarci la vita.”

Nel cast maschile del programma, condotto da Mara Maionchi, c’erano Memo Remigi, Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, Gianluca Gazzoli, Gilles Rocca e Antonio Catalani, che a loro volta hanno posato senza veli per la campagna di prevenzione contro il tumore alla prostata.